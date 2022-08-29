عضو البرلمان البلجيكي: أي عملية عسكرية ضد المنطقة يستفيد منها داعش

التقى، اليوم 29 آب، وفد من الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مؤلف من ممثل الادارة في اوروبا عبد الكريم عمر، وعضو ممثلية الإدارة في اتحاد بينيلوكس عيسى حنا، بعضو البرلمان البلجيكي جورج دالامن في مبنى البرلمان البلجيكي.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر بخصوص الوضع في سوريا بشكلٍ عام، وفي مناطق الإدارة الذاتية على وجه الخصوص، والتحديات الامنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى التهديدات التركية وعدوانها المستمر على المنطقة، إن كان بالقصف المدفعي أو باستخدام المسيرات التي تستهدف المدنيين العزل وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الامن الداخلي.

كما تطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى المخطط التركي الجديد والخاص باجتياح مناطق جديدة، وذلك لزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدين بأن ذلك يخدم مرتزقة داعش. كما تم وضع عضو البرلماني البلجيكي جورج دالامن بصورة الانتهاكات والجرائم والتغيير الديمغرافي التي تجري في المناطق المحتلة.

من جهته أكد جورج دالامن على تثمينهم الدور الذي تلعبه قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة داعش، وتقديرهم للتضحيات التي قدمها الكرد ومكونات شمال وشرق سوريا ضد إرهاب داعش، الذي كان ومازال يهدد الانسانية جمعاء، كما واكد على ضرورة عدم اهمال الوضع في مناطق شمال وشرق سوريا نتيجة لانشغال المجتمع الدولي بالحرب الروسية على أوكرانيا.

ونوه جورج دالامن إلى أنهم مع تثبيت الاستقرار في المنطقة وضد اي عملية عسكرية ستؤدي إلى موجة جديدة من النازحين وستزعزع استقرار المنطقة ولن يستفيد منها سوى داعش.

(أ ب/ك)

ANHA