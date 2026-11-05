طلبة ديرك يرفضون حصر تدريس الكردية ويتمسكون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم

رفض طلبة مدارس ديرك قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، والذي حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، مؤكدين تمسكهم بحقهم في مواصلة التعليم بلغتهم الأم، ومطالبين بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية.

طلبة ديرك يرفضون حصر تدريس الكردية ويتمسكون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   05:42
قامشلو
كلثومة علي
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أثار القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية والمتعلق بتدريس اللغة الكردية في المدارس، حالة من الرفض والاستياء بين الطلبة الذين أمضوا سنوات دراستهم باللغة الكردية، مشيرين إلى أن حصر تدريس اللغة الكردية يمس حقهم في التعليم بلغتهم الأم، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وفي السياق، تحدث طلبة مدينة ديرك في منطقة الجزيرة لوكالتنا، حيث قالت الطالبة بروار كنعان: "أريد لغتي الكردية ولا أريد مواصلة الدراسة بلغة أخرى، فهل يستطيع أي طالب من المكون العربي دراسة جميع المناهج باللغة الكردية؟ هذا أمر بالغ الصعوبة وتغيير غير منطقي، لقد أمضيت 10 سنوات متواصلة وأنا أدرس باللغة الكردية، والآن يريدون تغيير منهاجنا وفرض لغة أخرى علينا، نحن لسنا ضد اللغات الأخرى ولكننا نطالب بحقنا، فنحن كرد ومن حقنا الطبيعي والصريح التمسك بكامل حقوقنا اللغوية والتعليمية".

أما الطالبة عليا حاجي، فأشارت إلى الضغوطات التي يواجهها الطلاب داخل صروحهم التعليمية، وقالت: "البعض يحاول إحباطنا ويقولون لنا: لن تستطيعوا الدراسة بلغتكم مهما فعلتم، ولكننا لن نستسلم لهذه الإحباطات، أنا أدرس بلغتي الكردية منذ 10 سنوات كاملة، ولذلك أطالب بحقي المشروع في مواصلة التدريس والتعلم بلغتي الكردية دون أي نقصان".

بدوره، رأى الطالب علي حاجي أن المنع أو التقليص لا يستند إلى أي حق أخلاقي أو قانوني، وقال: "أطالب بالتدريس بلغتي الأم، فأنا أتعلم بها منذ 8 سنوات متواصلة؟ كيف يمكن لأي جهة أن تمنع لغتنا الآن؟ سنواصل إسماع صوتنا والمطالبة بتدريس لغتنا حتى تحقيق كافة المطالب والعودة عن هذا القرار".

(ح)

ANHA


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