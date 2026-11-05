قبرص تبدأ إعادة سوريين قسراً بعد رفض طلبات لجوئهم نهائياً

بدأت السلطات القبرصية تنفيذ عمليات إعادة قسرية بحق سوريين رُفضت طلبات لجوئهم بصورة نهائية، بعد استنفادهم طرق الطعن القانونية أمام المحاكم المختصة، لتصبح قبرص من بين عدد محدود من دول الاتحاد الأوروبي التي تنفذ عمليات إعادة قسرية بحق سوريين.

قبرص تبدأ إعادة سوريين قسراً بعد رفض طلبات لجوئهم نهائياً
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:18
مركز الأخبار
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ذكر موقع "Philenews" القبرصي، أن وزارة الهجرة والحماية الدولية القبرصية نفذت خلال الأيام الأخيرة أولى عمليات الإعادة القسرية، بالتعاون مع الشرطة وأجهزة حكومية أخرى.

ووفقه، شملت أشخاصاً رفضت المحكمة الإدارية للحماية الدولية طلبات لجوئهم أيضاً، وكذلك بعد استنفادهم طرق الطعن القانونية أمام المحاكم المختصة، ما جعل إقامتهم في البلاد غير قانونية وفق التشريعات القبرصية.

وبالتزامن مع ذلك، تعمل دائرة اللجوء، بتوجيهات من نائب وزير الهجرة والحماية الدولية نيكولاس إيوانويدس، على تسريع رفض طلبات اللجوء التي تصفها السلطات بأنها "غير مستندة إلى أسباب وجيهة"، إلى جانب مراجعة ملفات الحاصلين على الحماية الفرعية تمهيداً لسحبها ممن ترى السلطات أنهم لم يعودوا مستحقين لها.

وفي 27 تشرين الأول الماضي، أعلن إيوانويدس، خلال مقابلة مع قناة "سيغما" التلفزيونية، رفض أكثر من 5 آلاف طلب لجوء مقدم من سوريين منذ كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن نحو 6 آلاف سوري غادروا قبرص طوعاً، فيما أعرب أكثر من 6 آلاف آخرين عن رغبتهم في العودة إلى سوريا.

وأشار الموقع إلى أن عمليات الإعادة القسرية جاءت عقب برنامج للمساعدة على العودة الطوعية للسوريين وعائلاتهم، حمل اسم "SFAS-B"، وبدأ في حزيران الماضي وانتهى في نهاية تشرين الأول، وقدم حوافز مالية للأسر الراغبة في العودة.

ومن المتوقع أن تكثف السلطات القبرصية خلال الفترة المقبلة عمليات التفتيش للكشف عن الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، ومكافحة العمل غير المصرح به، مع توقعات بزيادة عمليات الإعادة والترحيل، وفق المصدر ذاته.

ودعا نائب وزير الهجرة أصحاب العمل والمساكن إلى التعاون مع السلطات في تطبيق القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب وتشغيلهم.

(أم)

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