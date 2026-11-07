KNK يدعو قيادة جنوب كردستان للجلوس إلى طاولة حوار شامل

دعا المؤتمر القومي الكردستاني قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب جميع القوى السياسية، في أسرع وقت ممكن، وبروح المسؤولية والجدية، للجلوس إلى طاولة حوار شامل، بهدف التوصل إلى توافق وطني وقومي.

KNK يدعو قيادة جنوب كردستان للجلوس إلى طاولة حوار شامل
كردستان
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   08:43
مركز الأخبار
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أصدر المؤتمر القومي الكردستاني، بياناً إلى الراي العام، بصدد التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب كردستان عقب استئناف برلمان حكومة إقليم كردستان أعماله، بعد نحو عامين، وسط عدم مشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن ثم الانسحاب من حكومة الإقليم. 

وجاء في البيان: "يمرّ إقليم كردستان الآن بمرحلة حساسة ومعقّدة. إن استمرار الخلافات السياسية وتعميق الانقسامات بين مؤسسات إدارة إقليم كردستان يؤثران بشكل مباشر على السلم والاستقرار، وحماية المكتسبات الدستورية، وحياة شعب كردستان. إن هذا الوضع غير المرغوب فيه يضع المصالح العليا لشعبنا وأمتنا أمام خطر جسيم وكبير.

أوضح المؤتمر بأنه عمل ومنذ تأسيسه، بوصفه مظلة وطنية وقومية جامعة، وبشكل متواصل، من أجل جعل الحوار والتفاهم وسيلة لحل الخلافات الداخلية. وقال: "نحن نؤمن بأن المصالح العليا لوطننا وشعبنا تشكّل أهم ركائز المسؤولية الوطنية والقومية، وأنه ينبغي أن تسمو فوق جميع المصالح الحزبية لجميع الأطراف".

وأشار المؤتمر إلى أنه وعقب انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، التي جرت في تشرين الأول 2024، وجّه المؤتمر القومي الكردستاني، من خلال بياناته المختلفة والوفود الرسمية، هذه المطالب إلى جميع الأطراف، وشدّد على ضرورة الإسراع في تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة قوية.

وتابع: "كما تناول المؤتمر، خلال لقاءاته واجتماعاته، المخاطر بعيدة المدى الناجمة عن استمرار حالة الانسداد السياسي، وأعلن استعداده للقيام بدور الوساطة والعمل من أجل التهدئة والاستقرار. وفي هذا الإطار، وانطلاقاً من ضرورة حماية الأمن الوطني واستقرار الإقليم، يوجّه المؤتمر القومي الكردستاني النداء العاجل الآتي:

1- من الضروري أن تعود قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب جميع القوى السياسية، في أسرع وقت ممكن، وبروح المسؤولية والجدية، إلى طاولة حوار شامل، بهدف التوصل إلى توافق وطني وقومي.

2- ينبغي لجميع الأطراف المعنية، وشعب كردستان بمختلف مكوّناته، ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الحريصة على مصلحة الشعب، توحيد جهودها من أجل العمل على إرساء إدارة رشيدة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وجعل خدمة المواطنين الهدف الأساسي لهذه المرحلة.

3- يؤكد المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) أنه سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل الوساطة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التفاهم بين الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، وذلك بهدف حماية مكانة الإقليم ومصالح شعب كردستان".

وأكد المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) مجدداً أن التوجه نحو الوحدة هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات وضمان السلام والاستقرار لشعبنا. النجاح للنضال الوطني والوحدة الداخلية ووحدة الصف.

(أ ب)

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