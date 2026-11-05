إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل

في اليوم الثاني، من مراسم استذكار الشهيد جوان عرب (جوان إبراهيم)، أكدت السياسية الكردية إلهام أحمد أن استشهاد الشخصيات الطليعية لن يوقف مسيرة النضال، بل يعزز إصرار الشعب على مواصلة الطريق وتحقيق آمال الشهداء.

إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل
إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل
إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل
إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل
إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل
إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل
إلهام أحمد: استشهاد جوان عرب يعزز عهد مواصلة النضال وبناء المستقبل
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   13:23
قامشلو
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تواصلت في مدينة قامشلو، ولليوم الثاني على التوالي مراسم استذكار الشهيد جوان عرب (جوان إبراهيم)، حيث تُقام مراسم الاستذكار في صالة الرحمة.

واستقبلت عائلة الشهيد جوان إبراهيم وفوداً من إداريين وأعضاء من قوى الأمن الداخلي في مدن روج آفا، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، وممثلين عن الأحزاب السياسية، إلى جانب شخصيات دينية وممثلين عن مكونات المنطقة، وسط ترديد شعار "الشهداء خالدون".

وخلال زيارتها، قدمت السياسية الكردية إلهام أحمد التعازي لوالدة الشهيد أنيسة طوبال، وتحدثت معها عن بطولة الشهيد جوان ودوره في مسيرة النضال والعمل في روج آفا.

إلهام أحمد: الشهيد جوان كان له دور رئيس في بناء مؤسسات الحماية

وفي كلمة لها خلال المراسم، قدمت إلهام أحمد العزاء إلى الشعب الكردي والشعوب التواقة إلى الحرية، مشيرة إلى أن الشهيد جوان بدأ نضاله من أجل القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي.

وقالت إن جوان تعرف منذ سن مبكرة على الوعي الوطني والقضية الكردية، واتخذ موقفاً واضحاً من كيفية نيل الكرد حقوقهم، وذكرت أن معرفة الإنسان بذاته وتاريخه وحقوقه تجعله قادراً على قيادة مجتمعه وشعبه، وأن قضايا الشعوب تُبنى على هذا الأساس.

وأضافت أن الشهيد جوان كان من الشخصيات الطليعية التي أدركت أن حقوق الشعب الكردي تعرضت للإنكار في سوريا وأجزاء كردستان الأربعة، مشيرة إلى أنه نشأ في عائلة وطنية ومنظمة، وكان لتربية عائلته دور مهم في تكوين شخصيته ومواقفه.

وأوضحت إلهام أحمد أنها خاضت نضالاً طويلاً إلى جانب الشهيد، ولا سيما خلال ثورة روج آفا، مؤكدة أن جهوده ودوره كانا أساسيين في الخطوات التي شهدتها المنطقة، خصوصاً في بناء منظومة الحماية العسكرية وقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، فضلاً عن تنظيم الشباب.

ووصفت الشهيد جوان بأنه كان شاباً مثقفاً وديناميكياً واجتماعياً، قادراً على جمع الناس حوله، مشيرة إلى أن حضوره في المناطق التي عمل فيها عكس جوانب متعددة كشخصية قيادية اتسمت بالأمل والتطلع إلى المستقبل.

وقالت إن الشهيد كان من الأشخاص الذين اختاروا الوقوف في مقدمة مجتمعهم والاستعداد للتضحية بأنفسهم من أجله، مضيفة أن مكانه لا يمكن تعويضه بسهولة، لكن الشعب أخذ عهداً على استشهاد الطليعيين بمواصلة الخطوات والعمل على بناء المستقبل.

وتابعت أن ما يتحقق اليوم من خطوات في روج آفا هو ثمرة نضال الشهداء وجهودهم، مؤكدة أن النضال سيستمر، وأن الاستشهاد، على الرغم من الألم الذي يتركه، لن يؤدي إلى فقدان المعنويات أو التخلي عن الأمل.

وشددت إلهام أحمد على ضرورة الحفاظ على المعنويات وتعزيز الأمل من أجل تحقيق تطلعات الشهداء ومواصلة النضال، مشيرة إلى أن استذكار الشهيد جوان يشمل عموم الشهداء، ولا سيما شهداء روج آفا الذين أقيمت لهم مراسم استذكار خلال الأيام الأخيرة.

وختمت إلهام أحمد بالتأكيد على ارتباطهم بمسيرة الشهداء والوفاء لتضحياتهم، قائلة: "شعبنا قد أخذ عهداً، فقد أخذ عهداً على استشهاد كل طليعي بأنه سيخطو خطوات ويبني المستقبل"، واختتمت كلمتها بعبارة "الشهداء خالدون".

قوى الأمن الداخلي ومجلس عوائل الشهداء يجددان العهد بمواصلة الطريق

ومن جانبه، قدم ميتان عامودا، باسم قوى الأمن الداخلي في عامودا، التعازي إلى عائلة الشهيد والشعب، مؤكداً أن رفاق الشهيد جوان وأتباعه سيواصلون الطريق الذي سار فيه.

وقال إن الشهيد جوان لم يكن مجرد قائد لقوى الأمن الداخلي، بل كان له تأثير كبير في روج آفا على المستويين الاجتماعي والأمني، مضيفاً أن استذكار شخصيته يمثل استذكاراً لعموم شهداء الحرية.

بدوره، استذكر محمد سعيد فرسو، باسم مجلس عوائل الشهداء في عامودا، عموم الشهداء في شخص الشهيد جوان، وقدم التعازي إلى عائلته والشعب الكردي، موجهاً حديثه إلى والدة الشهيد بالقول: "لقد أعطيتِ جزءاً من كبدك لكردستان. كل شهيد لنا هو تاريخ. نحن مدينون للشهداء، نحن مدينون لكم ولعرق جبينكم".

وأضاف أنه لا يمكن التعبير بالكلمات عن مكانة الشهداء وتضحيات عائلاتهم، متعهداً بعدم نسيانهم ومواصلة قضيتهم، والعمل على أن يكونوا جديرين بتضحياتهم.

ومن المقرر أن تختتم مساء اليوم مراسم الاستذكار بعد يومين من استقبال الوفود.

(ب إ/ح)

ANHA


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