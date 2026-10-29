ألمانيا تحذّر من السفر إلى سوريا وتؤكد إغلاق سفارتها في دمشق

حذّرت ألمانيا من السفر إلى سوريا، مؤكدة إغلاق سفارتها في دمشق أمام الجمهور، واستمرار تقديم المساعدة الطارئة والخدمات القنصلية عبر سفارتها في بيروت.

ألمانيا تحذّر من السفر إلى سوريا وتؤكد إغلاق سفارتها في دمشق
خبر
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   20:02
مركز الأخبار
+

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، تحذيراً من السفر إلى سوريا، مؤكدة أن السفارة الألمانية في دمشق مغلقة أمام الجمهور.

وأوضحت الوزارة أن السفارة في بيروت ستواصل تقديم المساعدة في حالات الطوارئ والخدمات القنصلية الأخرى المتعلقة بسوريا.

وكانت ألمانيا قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في آذار 2025، ويأتي التحذير في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها سوريا.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

وفد من PYD يشارك في مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

المادة التالية

وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا

أخبار ذات صلة

وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا

وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 20:46

مؤتمر ستار: الاعتداء على العوائل الكردية في كري سبي يكشف عجز الضمانات الأمنية

مؤتمر ستار: الاعتداء على العوائل الكردية في كري سبي يكش...

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 15:19

اتحاد الطلبة يرفض قرار وزارة التعليم العالي: الدمج ليس انصهاراً وجامعتنا حقنا

اتحاد الطلبة يرفض قرار وزارة التعليم العالي: الدمج ليس ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 11:41

بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات

بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 18:40

تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة

تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الز...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 23:58

نساء جل آغا يطالبن بالاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في الدستور السوري

نساء جل آغا يطالبن بالاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 05:00