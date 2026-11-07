الألغام تصيب 5 أشخاص وتودي بحياة عنصرين في سوريا

أُصيب أربعة أشخاص، بينهم شقيقان، جراء انفجار لغمين من مخلفات الحرب في حادثتين منفصلتين بريف درعا، فيما قُتل عنصران من فرق الهندسة وأصيب آخر، جراء انفجار لغمين أثناء عمليات إزالتهما شمال الرقة وفي ريف دير الزور.

الألغام تصيب 5 أشخاص وتودي بحياة عنصرين في سوريا
خبر
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   14:28
مركز الاخبار
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أُصيب اليوم، الشابان محمد سعيد العلو، البالغ من العمر 20 عاماً، ورامي عبد الرحيم الفروان، بجروح متفاوتة، بينها إصابة في الرأس، جراء انفجار لغم أرضي أثناء عملهما في جمع الحجارة ضمن الأراضي الزراعية الواقعة بين مدينتي إنخل والصنمين في محافظة درعا.

ونُقل المصابان إلى مشفى الصنمين لتلقي العلاج، بحسب مصادر محلية.

وفي حادثة أخرى، أُصيب الشقيقان أحمد ومحمد فاعور القديس، صباح اليوم، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة كانا يستقلانها لنقل الرمال، على طريق قرية الطف بمنطقة اللجاة شرق درعا، أثناء عملهما في نقل مواد بناء لمنزل العائلة.

وفي محافظة الرقة، فقد عنصر من فرق الهندسة حياته متأثراً بجراحه التي أُصيب بها أمس الجمعة، إثر انفجار لغم أرضي أثناء عمله على إزالة وتفكيك الألغام في قرية خربة عبود شمال المحافظة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، بمقتل أحد الجنود وإصابة آخر إصابة بالغة، إثر انفجار لغم أثناء عملهما في تفكيك مخلفات النظام في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي.‏

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها العمليات العسكرية، والتي لا تزال تهدد حياة المدنيين، ولا سيما العاملين في الأراضي الزراعية ومواقع البناء، فضلاً عن عناصر الفرق المختصة بإزالة هذه المخلفات.

وفي سياق متصل، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع العام الجاري، مقتل 284 شخصاً جراء انفجار أجسام وذخائر من مخلفات الحرب في سوريا، بينهم 116 طفلاً و13 امرأة، إضافة إلى إصابة 467 شخصاً، بينهم 188 طفلاً و18 امرأة، وفقاً لإحصائيته المنشورة اليوم.

(أم)

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