إجلاء أكثر من 100 عائلة كردية كانت محاصرة في كري سبي

أجلت قوى الأمن الداخلي في منطقة كوباني أكثر من 100 عائلة كردية محاصرة من مبنى مديرية منطقة كري سبي عقب تعرضها لاعتداءات أثناء عودتها إلى منازلها.

إجلاء أكثر من 100 عائلة كردية كانت محاصرة في كري سبي
خبر
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   18:50
مركز الأخبار
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أجلت قوى الأمن الداخلي في منطقة كوباني أكثر من 100 عائلة كردية، تضم نساءً وأطفالاً، من مبنى مديرية منطقة كري سبي، عقب تعرض أفرادها لاعتداءات أثناء عودتهم إلى منازلهم.

وجرت عملية الإجلاء لتأمين نقل العائلات إلى مكان آمن وحمايتها من أي اعتداءات أخرى.

(ف)

ANHA


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