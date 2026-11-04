مهرجان" آرين جدائل السلام" يسدل الستار على نسخته الرابعة

اختُتمت فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان «آرين جدائل السلام» للمسرح، بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة.

مهرجان" آرين جدائل السلام" يسدل الستار على نسخته الرابعة
الثقافة والفن
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   20:09
كوباني
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اختُتمت فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان" آرين جدائل السلام" للمسرح، الذي نُظّم تحت شعار "لكل مدينة حكاية، ومن كل قلب رواية"، من قبل مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، وحركة الثقافة والفن في ميزوبوتاميا (TEV-ÇAND)، وذلك بتوزيع الجوائز على الفرق المشاركة.

وكان المهرجان قد انطلق في 30 تشرين الأول، واستمر لمدة ستة أيام، بمشاركة ست فرق مسرحية من مناطق مختلفة، هي دمشق والحسكة والرقة وقامشلو وحلب وكوباني، ليُختتم اليوم.

وفي اليوم الختامي للمهرجان، تحدث عضو إدارة المهرجان حسين خاني، وهنّأ جميع الفرق المشاركة ومحبي الفن، قائلاً: "كان المهرجان هذا العام أكثر تميزاً وحيوية، بمشاركة أهالي كوباني ومؤسساتها، إلى جانب المسرحيين والمخرجين والكتّاب والممثلين من دمشق والرقة والحسكة والجزيرة وعفرين وكوباني".

واختتم حسين خاني حديثه بالقول: "علينا أن نكون مبدعين في كل شيء، وهدفنا هو الحفاظ على ثقافتنا".

ومن جانبها، تحدثت الرئيسة المشتركة لمركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، أفين برواد، وسلّطت الضوء على أهمية الفن، قائلة: "كل من شارك في هذا المهرجان أوصل رسالته إلى العالم، وأثبت أن شعوب المنطقة، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، قادرة على النهوض مجدداً وأن تكون مرآة لشعبها.

واليوم، توحّد شعوب المنطقة صوتها على خشبة مسرح باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، لتؤكد أن تضحيات الشهيدة آرين ميركان وجميع الشهداء لم تذهب سدى".

وأضافت في ختام حديثها أن جميع الفرق المشاركة من مدن المنطقة أرادت إيصال رسالة إلى الجميع مفادها أن أحداً لا يستطيع محو وجودهم، وأنهم قادرون على النهوض حتى في أصعب الظروف، وإيصال نتاج ثقافتهم إلى العالم.

كما قُدّمت فقرات فنية من قبل فرقة معهد "فيجين".

وفي ختام المهرجان، كرّم مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني وحركة الثقافة والفن في ميزوبوتاميا (TEV-ÇAND) الفرق المسرحية المشاركة، بتوزيع الجوائز التكريمية عليها.

(سـ)


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