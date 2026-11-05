قوات الدفاع الشعبي تستذكر شهداءها من شرق كردستان

استذكرت قوات الدفاع الشعبي شهداءها من شرق كردستان، وأكدت: "رفاقنا الذين ناضلوا من أجل تطبيق الخط الآبوجي، اضطلعوا بمهمة تاريخية في أصعب الظروف، وباستشهادهم، أصبحوا لنا مثالاً حياً لما يجب أن يكون عليه المناضل الآبوجي".

قوات الدفاع الشعبي تستذكر شهداءها من شرق كردستان
كردستان
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   13:26
مركز الأخبار
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أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً، استذكر فيه شهداءها من شرق كردستان، جاء في نصه:

"أبطال شرق كردستان، رفاقنا آرتيش، وسيلا، وزانا، وولاط، وفداكار، وريبوار، وبيكس، وباهوز، ونبس، خاضوا نضالاً دؤوباً متواصلاً، وأدوا واجبهم الثوري على أكمل وجه، وبمشاركتهم الثابتة، وموقفهم الواضح على الخط الآبوجي، ونضالهم بروح التضحية، انضموا إلى قافلة الخالدين.

رفاقنا الذين ناضلوا من أجل تطبيق الخط الآبوجي، ووجدوا أنفسهم مدينين لأسر قائدنا، اضطلعوا بمهمة تاريخية في أصعب الظروف، وباستشهادهم، أصبحوا لنا مثالاً حياً لما يجب أن يكون عليه المناضل الآبوجي.

نقول: سنحمل راية النضال التي سلمها لنا شهداؤنا حتى تحقيق النصر، وعلى هذا الأساس نتقدم بأحر التعازي لشعبنا الوطني في شرق كردستان وعائلات شهدائنا الذين انضموا إلى قافلة الخالدين.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آرتيش جيجك

الاسم والكنية: محمد فوزي

مكان الولادة: بوكان

اسم الأم والأب: كبرا سلطان ـ معروف

مكان وتاريخ الاستشهاد: روج آفا / آب 2014

الاسم الحركي: سلاف دستان

الاسم والكنية: زهرة اسماعيل

مكان الولادة: سلماس

اسم الأم والأب: خديجة ـ زبيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين / 26 كانون الأول 2017

الاسم الحركي: زانا آدار

الاسم والكنية: سامان منصوري

مكان الولادة: سنه

اسم الأم والأب: زهرة ـ شريف

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاغروس / 3 أيلول 2006

الاسم الحركي: ولات بيريتان

الاسم والكنية: آريش محمدي

مكان الولادة: سنه

اسم الأم والأب: فريدة تنهايي ـ يد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين / 24 نيسان 2018

الاسم الحركي: فدكار روناهي

الاسم والكنية: سركفت قادري

مكان الولادة: سنه

اسم الأم والأب: كلانه زندي ـ كريم قادري

مكان وتاريخ الاستشهاد: قنديل 10 تموز 2022

الاسم الحركي: ريبوار آمد

الاسم والكنية: خبات يوسفي

مكان الولادة: كامياران

اسم الأم والأب: نسرين ـ غلام علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: قنديل / 31 أيار 2017

الاسم الحركي: بيكس بيريفان

الاسم والكنية: آرمين سيد راض

مكان الولادة: سنه

اسم الأم والأب: سوزان ـ معروف

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا / 26 شباط 2022

الاسم الحركي: باهوز نشتمان

الاسم والكنية: أديب بشرف شيريني

مكان الولادة: سنه

اسم الأم والأب: خورشيد ـ عبد الباقي

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب / 23 آذار 2020

الاسم الحركي: نبس أفيندار

الاسم والكنية: ماشاء الله رجبي

مكان الولادة: سنه

اسم الأم والأب: فاطمة ـ محمدي

مكان وتاريخ الاستشهاد: كارى ـ 4 نيسان 2019".

(ل م)

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