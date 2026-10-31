فرهاد تيلو: قبل الدستور يجب إزالة حالة عدم المساواة كوباني: رمز عالمي للمقاومة طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس بغير لغتنا الأم مخطط وكالة أنباء هاوار 31-10-2026 مياه الحسكة تعلن انتهاء صيانة محطة علوك واستئناف ضخ المياه صباح السبت تحذيرات من اضطراب جوي وأمطار رعدية غزيرة في مناطق سورية بدءاً من الأحد الجندرمة التركية تعتدي بالضرب على ثلاث نساء على الحدود بريف الدرباسية انطلاق مهرجان " آرين جدائل السلام " في كوباني مخلفات الحرب تحصد أرواح أطفال وتصيب آخرين إضرابات عمالية في أكثر من 100 ميناء حول العالم احتجاجاً على نقل الأسلحة وإشعال الحروب اخماد حريق في الصالة الجديدة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي ترامب: الحرب مع إيران قد تنتهي قريباً صراع الأحياء يطرق أبواب الموتى.. 3000 قبر في حمص مهدد بالإخلاء منسقية مؤتمر ستار في لبنان تناقش دور الجنولوجيا في المجتمع