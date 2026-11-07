الجيش الأميركي يشكّل قوة مهام جديدة لتعزيز الحصار على إيران

أعلن الجيش الأميركي تشكيل قوة "آيرن جيت" لتعزيز الحصار على إيران، ومراقبة طرق نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات ومصادر التمويل غير المشروعة.

الجيش الأميركي يشكّل قوة مهام جديدة لتعزيز الحصار على إيران
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   18:50
مركز الأخبار
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أعلن الجيش الأميركي تشكيل قوة مهام جديدة تحت اسم "آيرن جيت" (البوابة الحديدية)، بهدف تعزيز الإجراءات الرامية إلى تقييد نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران، عبر حدودها البرية وبحر قزوين، وذلك في إطار توسيع جهود واشنطن لممارسة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران.

وستتخذ القوة الجديدة من مدينة تامبا في ولاية فلوريدا مقرّاً لها، على أن تنسّق عملياتها مع وكالات حكومية أميركية أخرى، لملاحقة شبكات نقل الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن مصادر الدخل غير المشروعة التي تقول واشنطن إنها تسهم في تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأميرال براد كوبر، في بيان عبر منصّة "أكس"، إن تعزيز التعاون بين القيادة المركزية والشركاء في مختلف الوكالات الأميركية من شأنه الحدّ من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتطوير قدراتها العسكرية.

وتتجاوز مهمة "آيرن جيت" نطاق مراقبة الشحنات العسكرية، إذ تشمل العمل على تعطيل المسارات التي تستخدمها إيران لنقل التقنيات والمواد التي يمكن توظيفها في أغراض مدنية وعسكرية، إلى جانب ملاحقة مصادر التمويل التي تخضع للعقوبات الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من فرض واشنطن حصاراً بحرياً على إيران، تقول القيادة المركزية الأميركية إنه أدى إلى منع طهران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار.

(ع م)

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