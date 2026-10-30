العثور على رفات شخص بعد انحسار السيول بريف سري كانيه

عثر أهالي قرية العريشة بريف مدينة سري كانيه على رفات شخص في محيط القرية، عقب انحسار السيول الناجمة عن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

العثور على رفات شخص بعد انحسار السيول بريف سري كانيه
العثور على رفات شخص بعد انحسار السيول بريف سري كانيه
العثور على رفات شخص بعد انحسار السيول بريف سري كانيه
العثور على رفات شخص بعد انحسار السيول بريف سري كانيه
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   15:13
مركز الأخبار
+

عثر أهالي قرية العريشة بريف مدينة سري كانيه اليوم، على رفات شخص في محيط القرية، بعد انحسار السيول التي رافقت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ولم تعرف هوية الشخص أو المدة التي مضت على وفاته أو ملابسات وجود رفاته في الموقع.

(ع ه/ل م)

ANHA

العلامات:

المقال السابق

من بينها سوريا.. الأمم المتحدة تعلن عن حاجة 4 بلدان لمساعدات شتوية طارئة

المادة التالية

إصابة طفلين بجروح جراء انفجار لغم بريف درعا الشرقي

أخبار ذات صلة

مياه الحسكة تعلن انتهاء صيانة محطة علوك واستئناف ضخ المياه صباح السبت

مياه الحسكة تعلن انتهاء صيانة محطة علوك واستئناف ضخ الم...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 22:09

رابطة حقوق الإنسان في الأرجنتين تطالب بدعم حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

رابطة حقوق الإنسان في الأرجنتين تطالب بدعم حرية القائد ...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 13:51

تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة

تعليق الدوام المدرسي ليوم غد في محافظات الحسكة ودير الز...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 23:58

الأمطار الغزيرة تتسبب بأضرار في مخيمات مهجري سري كانيه بالحسكة

الأمطار الغزيرة تتسبب بأضرار في مخيمات مهجري سري كانيه ...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 07:59

القوات الإسرائيلية تفرج عن شاب احتجزته في ريف القنيطرة

القوات الإسرائيلية تفرج عن شاب احتجزته في ريف القنيطرة

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 21:27

المبادرة الشعبية في قامشلو تدين الاعتداءات على مهجري كري سبي وتطالب بوقف خطاب الكراهية

المبادرة الشعبية في قامشلو تدين الاعتداءات على مهجري كر...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 13:02