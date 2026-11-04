إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

صادقت لجنة الانتخابات الإسرائيلية على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، وفاز الليكود بـ27 مقعداً، متصدراً توزيع المقاعد الـ120، دون رصد مخالفات تمس نزاهة الاقتراع.

إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   16:34
مركز الأخبار
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صادقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم، على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست السادس والعشرين، بعد استكمال فرز الأصوات ومراجعتها والتحقق منها، معلنة التوزيع النهائي للمقاعد الـ120.

وبحسب النتائج الرسمية، حصل حزب الليكود على 27 مقعداً، وحزب "يش عتيد" على 21 مقعداً، فيما نال حزب "معاً" 12 مقعداً، والقائمة المشتركة 11 مقعداً.

وحصل حزب "الديمقراطيون" والقائمة العربية الموحدة "رعم" على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نالت أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراه" 7 مقاعد لكل منها.

كما حصل حزبا "شاس" و"الصهيونية الدينية" على 6 مقاعد لكل منهما، ليكتمل بذلك توزيع المقاعد الـ120 في الكنيست.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت في وقت سابق أن مراجعة نتائج الاقتراع، الذي جرى الأسبوع الماضي، لم تكشف عن مخالفات من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

(ع م)

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