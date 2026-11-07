الجندرما التركية تعتدي بالضرب على ثلاثة شبان أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية

تعرّض ثلاثة شبان من ريف كري سبي للضرب على يد الجندرما التركية أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية.

الجندرما التركية تعتدي بالضرب على ثلاثة شبان أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية
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السبت 7 تشرين الثاني, 2026   17:49
مركز الأخبار
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تعرّض ثلاثة شبان من أبناء ريف كري سبي، للضرب على يد عناصر حرس الحدود التركي "الجندرما"، أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، حذّر الشبان الثلاثة، في تسجيل مصوّر حصل المرصد على نسخة منه، شباناً آخرين من الاقتراب من الشريط الحدودي أو محاولة اجتيازه، خشية تعرّضهم لإطلاق النار أو الاعتداء الجسدي من قبل عناصر حرس الحدود التركية.

(ع م)

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