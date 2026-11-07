بوتين يعلن عن محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الثلاثاء

أكد الرئيس الروسي استضافة الإمارات محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا يومي 10 و11 تشرين الثاني، لبحث الضمانات الأمنية وخفض التصعيد والقضايا الإنسانية وسبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

بوتين يعلن عن محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الثلاثاء
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   13:55
مركز الأخبار
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن دولة الإمارات ستستضيف، يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، محادثات ثلاثية تجمع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الوفد الروسي المشارك في المحادثات سيترأسه مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، وسيضم نائبي وزير الخارجية سيرغي ريابكوف وميخائيل غالوزين، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف، إلى جانب يوري زيغارلوفسكي، أحد كبار ضباط هيئة الأركان العامة، ومسؤولين دبلوماسيين وعسكريين آخرين.

وأوضح بيسكوف أن المحادثات ستُعقد خلف أبواب مغلقة، وستتناول الضمانات الأمنية للأطراف، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الضمانات متبادلة.

بدوره، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن جدول أعمال المحادثات يتضمن خفض التصعيد، والقضايا الإنسانية، إلى جانب بحث الخطوات المقبلة نحو التوصل إلى تسوية للأزمة.

(ام)

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