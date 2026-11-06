PYD يدعو إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب كردستان

دعا المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الأطراف السياسية الكردية في جنوب كردستان إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، والعمل على تجاوز الخلافات السياسية والوصول إلى توافق يضمن استمرارية المؤسسات الدستورية والديمقراطية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية.

PYD يدعو إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب كردستان
خبر
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   19:50
مركز الأخبار
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يوم أمس اعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الانسحاب من حكومة جنوب كردستان وعدم الاعتراف بالبرلمان، وذلك بعد عقد اجتماع خاص بالحزب.

المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في بيان أصدره على خلفية انعقاد جلسة برلمان جنوب كردستان وما رافقها من ردود فعل وتصريحات، أكد أهمية انعقاد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن التأخر في العملية السياسية أثار مخاوف من حدوث فراغ دستوري وقانوني قد ينعكس سلباً على مكتسبات الشعب الكردي في جنوب كردستان.

وأوضح البيان أن التطورات السياسية تضع الطرفين الكرديين أمام مسؤولية تاريخية مشتركة لحماية مكتسبات الشعب الكردي والحفاظ على استقرار الإقليم ومكانته السياسية والدستورية.

وأكد الحزب أن الوحدة الوطنية الكردية وتغليب لغة الحوار والتفاهم والتوافق تمثل ضرورة وطنية وتاريخية، ولا سيما في ظل الأزمات والحروب والتحديات المتصاعدة التي تشهدها كردستان والمنطقة، محذراً من أن أي خطوات سياسية غير متفق عليها قد تؤدي إلى إضعاف الموقف الكردي في جنوب كردستان والعراق وعموم كردستان.

ودعا المجلس العام جميع الأطراف الكردية إلى العمل بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية، وتجاوز الخلافات من خلال الحوار والأخوة والتفاهم المشترك، بما يضمن استمرار المؤسسات الدستورية والديمقراطية والحفاظ على وحدة جنوب كردستان.

كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق سياسي يتيح عقد الجلسات الاعتيادية للبرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية، بما يعبر عن إرادة وتطلعات شعب إقليم كردستان ويحافظ على مكتسباته.

وفي ختام بيانه، أكد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) استعداده لبذل جميع الجهود وإطلاق المبادرات الرامية إلى التقارب والاتفاق بين القوى السياسية، مشدداً على أن وحدة الصف الكردي والتفاهم السياسي يشكلان أساساً لحماية المكتسبات ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة.

(سـ)

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