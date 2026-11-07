اعتراض صاروخ باتجاه الرياض ومعارك عنيفة على عدة جبهات في اليمن

اعترضت قوات التحالف في اليمن صاروخاً مجنحاً باتجاه الرياض، بعد اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق سعودية، بالتزامن مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في تعز ومأرب والجوف، وتبادل الطرفين الاتهامات بشأن غارات على سوق شعبي.

اعتراض صاروخ باتجاه الرياض ومعارك عنيفة على عدة جبهات في اليمن
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   11:28
مركز الاخبار
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) قال "أطلقه الحوثيون" باتجاه منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان الاعتراض أو الأضرار المحتملة.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الطيران السعودي نفذ 67 غارة جوية وهجوماً صاروخياً خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، استهدفت، بحسب قوله، مواقع مدنية في محافظات تعز ولحج وصعدة والجوف ومأرب، باستخدام طائرات F-15 وتايفون، انطلاقاً من قاعدتي خميس مشيط والطائف، إضافة إلى هجمات صاروخية من نجران.

ووفق سريع أدى ذلك لوقوع قتلى وجرحى من المدنيين جراء تلك الهجمات، مشيراً إلى أن إجمالي الغارات والهجمات الصاروخية التي قال إنها نُفذت منذ بدء التصعيد الأخير بلغ 4264 هجوماً.

المواجهات الميدانية في تعز ومأرب والجوف

وعلى الصعيد الميداني داخل اليمن، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن المواجهات تواصلت في محافظة تعز، ولا سيما جبهتي الشقب والأقروض، ومناطق صنمات والصراري، مشيراً إلى أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية استهدفت مواقع وتحركات الحوثيين وأجبرت مجموعات منهم على التراجع، بمساندة الطيران الحربي والمسيّر.

وفي جبهة طور الباحة، تحدث عن سيطرة قوات درع الوطن والعمالقة على عدد من المواقع، والتصدي لهجمات ومحاولات تسلل حوثية.

أما في محافظة مأرب، فأشار الناطق العسكري إلى تنفيذ عمليات هجومية ضد مواقع الحوثيين في قطاعي رغوان ومحزام ماس، واستهداف تعزيزاتهم وتحصيناتهم.

وتأتي هذه التطورات امتداداً لعملية "فجر اليمن" التي أعلنت القوات الحكومية إطلاقها، مع استمرار المواجهات في محافظات تعز والجوف ومأرب ومحاور أخرى، وسعي القوات الحكومية إلى استعادة مواقع عسكرية ومناطق استراتيجية.

اتهامات متبادلة بشأن استهداف المدنيين في تعز

وفي تطور ميداني آخر، برزت روايتان متعارضتان بشأن القصف الذي استهدف سوق الحضارة الشعبي في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، الجمعة 6 تشرين الثاني.

فقد اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الحوثيين بالمسؤولية عن قصف السوق، وقالت إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وقالت إنها ستعمل على توثيق الواقعة ومتابعتها مع الجهات المختصة، وداعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى دعم جهود المساءلة.

وأضافت السلطة المحلية في تعز، استناداً إلى إفادة غرفة العمليات، أن الطيران الحربي لم ينفذ أي عملية جوية في مديرية الوازعية خلال ذلك اليوم.

في المقابل، اتهم المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع السعودية بتنفيذ غارات على المنطقة، وقال إن ثلاث ضربات جوية استهدفت محيط السوق، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، في تصريحات لوسائل الإعلام، مقتل 30 شخصاً وإصابة 8 آخرين.

(أم)

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