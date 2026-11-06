دبلوماسي سوري: الحديث عن أي انتشار عسكري سوري في السعودية خلال المرحلة الحالية سابق لأوانه

كشف مسؤولان سوري وسعودي عن تدريبات أمنية ودفاعية مشتركة، واتفاق تعاون يركز على التدريب وتبادل الخبرات وإعادة هيكلة القوات السورية، مع احتمال توسيعه مستقبلا.

دبلوماسي سوري: الحديث عن أي انتشار عسكري سوري في السعودية خلال المرحلة الحالية سابق لأوانه
خبر
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   20:12
مركز الأخبار
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أكد دبلوماسي سوري رفيع ومسؤول سعودي رفيع أن لوكالة رويترز اتفاق التعاون الدفاعي بين دمشق والرياض يركز في مرحلته الحالية على التدريب وتبادل الخبرات والدعم الاستشاري، مشيرين إلى إجراء تدريبات مشتركة والتخطيط لمزيد منها في المجالين الأمني والدفاعي.

ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي السوري قوله إن الحديث عن أي انتشار عسكري سوري في السعودية خلال المرحلة الحالية سابق لأوانه، موضحا أن الاتفاق يشمل الدعم الاستشاري والتدريب وتبادل الخبرات، وقد يتطور مستقبلا ليشمل تعاونا أوسع على غرار اتفاقية مكة.

وأضاف أن أولويات سوريا تتركز حاليا على تعزيز الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة الإعمار.

من جانبه، قال مسؤول سعودي رفيع لرويترز إن تبادل الخبرات مع الجانب السوري يهدف أساسا إلى إعادة هيكلة القوات السورية، مضيفا أن الشركاء السوريين يمكنهم مساعدة السعودية من خلال خبراتهم القتالية في مواجهة "الميليشيات".

وأشار المسؤول إلى أن تدريبات مشتركة بين البلدين تجري حاليا في المجالين الأمني والدفاعي، مع التخطيط لتنظيم تدريبات إضافية خلال الفترة المقبلة.

(م ش)

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