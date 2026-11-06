لبنان: إسرائيل أحرقت 16 ألف هكتار زراعي وإحداث أضرار بيئية واسعة

حذرت لبنان من كارثة بيئية خلفها القصف الإسرائيلي، موثقةً احتراق 16 ألف هكتار من الأراضي واستخدام 1880 طناً من المتفجرات في جنوب البلاد.

لبنان: إسرائيل أحرقت 16 ألف هكتار زراعي وإحداث أضرار بيئية واسعة
المجتمع والحياة
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   22:02
مركز الأخبار
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وفق تصريحات لوزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة..

قالت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي أحرق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، منذ تشرين الأول 2023، واستخدم 1800 طنا من المتفجرات خلال تنفيذه 3 تفجيرات بالجنوب.

جاء ذلك في نداء وجهته الزين بمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، وفق بيان لوزارة البيئة، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت تمارا الزين إن لبنان يواجه أضرارا بيئية واسعة شملت احتراق أراض زراعية وغابات، وتضرر محميات طبيعية، وخسارة مزارعين محاصيلهم ومصادر رزقهم، فضلا عن تفجيرات غيرت معالم مناطق تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وتساءلت: "من يتحمل مسؤولية هذه الأضرار، ومن يضمن ألا يبقى اللبنانيون وحدهم أمام آثارها وكلفة معالجتها؟".

وكشفت أن لبنان وثّق، خلال الفترة من تشرين الأول 2023 حتى أيلول 2026، احتراق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، جراء القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية وذخائر أخرى.

وحذرت الوزيرة من مخاطر بيئية طويلة الأمد تستدعي متابعة آثار الملوثات ومخلفات الذخائر على التربة والمياه وسلامة الإنتاج الزراعي.

وفي مؤشر على حجم الأضرار، استعرضت الوزيرة نتائج تقرير أعدته وزارة البيئة بشأن تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوبي لبنان.

ووفق التقرير، استخدم الجيش الإسرائيلي نحو 80 طنا من المتفجرات في مجدل زون بقضاء صور، و700 طن في محيط قلعة الشقيف بقضاء النبطية، و1100 طن في تلة علي الطاهر بالقضاء ذاته، دون تحديد تاريخ كل منها.

وأشار التقرير إلى أن التفجيرات ولّدت موجات مماثلة لهزات أرضية بقوة 3.1، و3.8ـ و4.2 درجات على مقياس ريختر، على الترتيب.

وشددت الوزيرة اللبنانية على أن تداعيات هذه الأضرار تتجاوز الخسائر البيئية المباشرة، لتطال حياة السكان وسبل عيشهم.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بمساندة لبنان في معالجة الأضرار البيئية، ومساءلة إسرائيل عن مسؤوليتها عنها.

ودعت إلى إنشاء مسار مستقل وفاعل لمحاسبة المسؤولين عن الأضرار البيئية، وإلزامهم بتحمل تكاليف معالجتها والتعويض عنها.

وتأتي هذه المطالبات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 2 آذار 2026 إلى 4390 قتيلا و12429 جريحا.

(م ش)

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