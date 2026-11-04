كومين فيلم روج آفا ينشر إعلان "Heval Kekê Min" قبيل افتتاح مهرجان روج آفا السينمائي

نشر كومين فيلم روج آفا الإعلان الخاص بفيلم "Heval Kekê Min"، الذي سيُعرض للمرة الأولى خلال افتتاح الدورة السادسة من مهرجان روج آفا السينمائي الدولي، المقرر تنظيمه في مدينة قامشلو بين 13 و20 تشرين الثاني 2026.

كومين فيلم روج آفا ينشر إعلان "Heval Kekê Min" قبيل افتتاح مهرجان روج آفا السينمائي
الثقافة والفن
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   06:05
قامشلو
بيريتان إرلان
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ينظم كومين فيلم روج آفا الدورة السادسة من مهرجان روج آفا السينمائي الدولي، خلال الفترة الممتدة بين 13 و20 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار "قصص مشتركة، سينما حرة"، وذلك في قاعة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو في منطقة الجزيرة.

ويشارك في المهرجان 45 عملاً سينمائياً من روج آفا وشمال وجنوب وشرق كردستان، إضافة إلى أعمال من سوريا وإيران والعراق وإندونيسيا وتركيا وبولندا وفرنسا وفنلندا والصين وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وأوكرانيا والكويت واليابان والبرازيل وروسيا وكندا وأفغانستان والدنمارك.

ومن المقرر أن يفتتح المهرجان بفيلم "Heval Kekê Min" (الرفيق أخي)، الذي أنتجه كومين فيلم روج آفا، فيما نشر الكومين الإعلان الخاص به عبر موقعه الإلكتروني.

وقال عضو كومين فيلم روج آفا وعضو اللجنة التحضيرية للمهرجان، ميرزان بكر، إن المهرجان يفتتح في كل عام بفيلم من إنتاج كومين فيلم روج آفا، موضحاً أن فيلم "Heval Kekê Min" سيُعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات هذه الدورة.

وبيّن بكر أن الفيلم درامي وتبلغ مدته ساعتين، وقد أُنتج عام 2023، وتدور أحداثه حول امرأة شابة تواجه عوائق داخل المجتمع، فيما تظل عيناها متجهتين نحو رؤية شقيقها الذي انخرط في الثورة.

وأوضح بكر أنهم يرغبون في أن يشاهد الجمهور الفيلم ويكتشف مساره ويقيّمه بنفسه، مشيراً إلى أن إنتاج العمل تم في ظروف صعبة مرت بها المنطقة.

وقال في ختام حديثه بأن الفيلم أُنتج عام 2023، إلا أن استكماله تأخر بسبب الحرب التي كانت تشهدها المنطقة، معتبراً أن إنجاز الفيلم في تلك الظروف يمثل نجاحاً بالنسبة لهم.

(ح)

ANHA


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