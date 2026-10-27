فتح معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن

أُعيد فتح معبر نصيب–جابر الحدودي بين سوريا والأردن أمام حافلات المعتمرين السوريين العائدين، والسوريين القادمين إلى البلاد عبر الأردن بنظام الترانزيت.

فتح معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن
خبر
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   18:54
مركز الأخبار
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أُعيد فتح معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن أمام حركة عبور حافلات المعتمرين السوريين العائدين إلى البلاد، إضافة إلى السوريين القادمين إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية بنظام الترانزيت.

وأفادت مصادر محلية بأن إعادة فتح المعبر تتيح استئناف حركة عبور الفئات المذكورة عبر المنفذ الحدودي، الذي يُعد ممراً رئيسياً لحركة التنقل بين سوريا والأردن.

(ع م)

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