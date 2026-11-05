قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها

انطلقت القافلة الثامنة من مهجري سري كانيه وأريافها، وتضم 447 عائلة، في إطار الجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلى ديارهم وإنهاء معاناة النزوح.

قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
قافلة أخرى من مهجري سري كانيه تنطلق نحو مناطقها
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:40
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انطلقت، اليوم، القافلة الثامنة من مهجري مدينة سري كانيه وأريافها، والتي تضم نحو447 عائلة، في إطار عمليات العودة إلى مناطقهم الأصلية، والجهود المبذولة لتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم وإنهاء معاناة النزوح.

وفي سياق متصل، أعلن معاون قائد الأمن الداخلي، محمود خليل، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس عقب انطلاق القافلة السابعة، أن الدفعة التاسعة من المهجرين ستنطلق خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى العمل على إرسال نحو ألف عائلة ضمنها.

وكانت قد انطلقت أمس الأربعاء، القافلة السابعة.

(ب ح/أ ب)

ANHA


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