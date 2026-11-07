أمطار غزيرة تغرق عشرات آلاف خيام النازحين في غزة

أغرقت أمطار غزيرة نحو 70 ألف خيمة للنازحين في غزة، وسط إصابات ونداءات استغاثة، وعجز فرق الإغاثة عن مواجهة تداعيات العاصفة.

أمطار غزيرة تغرق عشرات آلاف خيام النازحين في غزة
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   19:09
مركز الأخبار
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أغرقت أمطار غزيرة هطلت على قطاع غزة عشرات الآلاف من خيام النازحين الفلسطينيين، وجرفت عدداً من الملاجئ المؤقتة، فيما غمرت المياه الأغطية والفرش، وسط عجز فرق البلديات والدفاع المدني عن مواجهة تداعيات العاصفة بسبب نقص الوقود وتضرر المعدات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وفق "رويترز"، إن ما لا يقل عن 70 ألف خيمة غمرتها المياه خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية، ما أثر على عشرات الآلاف من النازحين وتسبب في إصابات، من دون تسجيل وفيات.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تلقت نحو 1500 نداء استغاثة من نازحين، مشيرة إلى انهيار ثلاثة منازل مهجورة من دون وقوع إصابات.

(ع م)

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