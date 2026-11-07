أمريكا تحذر من هجمات محتملة تستهدف مسؤوليها في الشرق الأوسط

حذرت السفارة الأمريكية في العراق مواطنيها في منطقة الشرق الأوسط من مخاطر هجمات مسلحة محتملة قد تنفذها جماعة الحوثي، ومحاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين في الحكومة الأمريكية ومصالح واشنطن في المنطقة، داعية إلى توخي الحذر والاستعداد لاضطرابات محتملة في حركة الطيران والسفر.

أمريكا تحذر من هجمات محتملة تستهدف مسؤوليها في الشرق الأوسط
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   14:25
مركز الأخبار
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أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، تنبيهاً أمنياً حذرت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط من تصاعد المخاطر الأمنية، في ظل احتمالات تنفيذ جماعة الحوثي هجمات مسلحة، إلى جانب محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين في الحكومة الأمريكية بالمنطقة.

ودعت السفارة، في تنبيهها، المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر الشديد، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجالات الجوية، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات في حركة السفر، مشددة على ضرورة التحقق من مواعيد الرحلات مباشرة مع شركات الطيران، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالمطارات.

وأشارت إلى أن إيران والجماعات المتحالفة معها قد تستهدف المصالح الأمريكية في الخارج، أو المواقع المرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.

كما دعت السفارة مواطنيها إلى تجنب التظاهرات والتجمعات الكبيرة والمناطق التي تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات العراقية.

وحثت المواطنين الأمريكيين أيضاً على توخي الحذر عند الحضور في المواقع المرتبطة علناً بالولايات المتحدة، وتقليل الظهور العلني، في ظل المخاطر الأمنية التي تضمنها التنبيه.

(أم)

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