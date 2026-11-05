صدور العدد الـ 20 من مجلة آفاق المرأة بعنوان "فنانات غيَّرنَ وجه الفن"

صدر العدد العشرون من مجلة آفاق المرأة الثقافية، مسلطاً الضوء على أبرز الأسماء النسائية اللامعة وتجاربهن الفنية المتنوعة في كردستان، الشرق الأوسط، وأوروبا، ويهدف هذا العدد إلى إبراز بصمات الفنانات الفريدة وكيفية تعبيرهن عن ذاتهن وثقافاتهن ومحيطهن عبر الفن.

صدور العدد الـ 20 من مجلة آفاق المرأة بعنوان "فنانات غيَّرنَ وجه الفن"
المرأة
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   12:23
مركز الأخبار
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صدر العدد العشرون من مجلة آفاق المرأة الصادرة باللغة العربية، والتي تصل إلى قرائها كل شهرين، حاملاً عنواناً رئيساً: "فنانات غيّرن وجه الفن".

يسلط العدد الضوء على تجارب نسائية فنية متنوعة من كردستان، الشرق الأوسط، والعالم، مؤكداً على أهمية اقتراب وسائل الإعلام من عالم الفنانات والتعرف عن قرب على تجاربهن وبصماتهن الفريدة، وكيف اختارت كل فنانة طريقها الخاص للتعبير عن ذاتها وثقافتها ومحيطها.

تفتتح المجلة عددها الجديد بمقال يحمل عنوان "المرأة في مرايا الفن.. وجوه لا تشبه إلا ذاتها". كما أفرد العدد مساحة لاستعراض تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول مفهوم الفن، مقتبسةً قوله: "الفن شكل من أشكال إيضاح الحقيقة".

وفي قسم "آفاق فكرية"، تضمن العدد مجموعة من المقالات لكاتبات وناشطات ومثقفات، استعرضن خلالها مسيرات أسماء لامعة في الفن الكردي، العربي، والأوروبي. ومن أبرز الشخصيات التي تناولها العدد:

  • عيشي شان وغربت آيدن (مزكين): من عالم الفن الكردي.
  • فيروز: الأيقونة اللبنانية.
  • منى واصف: من القامات الفنية السورية.
  • أم كلثوم: من القامات الفنية المصرية.
  • علية التونسية: الصوت التونسي البارز.

إلى جانب ذلك، أفردت المجلة مساحة خاصة للفنانات التشكيليات وما يجسدنه ويعبرن عنه من قضايا ورؤى من خلال لوحاتهن الفنية.

وللاطلاع على العدد الجديد للمجلة يمكن زيارة الرابط الإلكتروني لصفحة الغلاف الداخلي للعدد 20: فنانات غيرن وجه الفن.

https://afaqalmaeraa.com/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d9%8e%d9%91%d8%b1%d9%86%d9%8e-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86/

(ي م)

ANHA

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