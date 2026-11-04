توثيق أسماء ضحايا انفجار اللغم في مدرسة المحدثة بزركان

وثقت وكالتنا تفاصيل إصابة 15 شخصاً، ووفاة شخص، بينهم أطفال، جراء انفجار لغم في مدرسة المحدثة بمدينة زركان، حيث تراوحت أعمار المصابين بين عامين و20 عاماً، وتنوعت إصاباتهم بين شظايا في أنحاء مختلفة من أجسادهم.

توثيق أسماء ضحايا انفجار اللغم في مدرسة المحدثة بزركان
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الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   18:45
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وثقت وكالة ANHA تفاصيل انفجار اللغم الذي وقع في مدرسة المحدثة بمدينة زركان. وأسفر عن إصابة 15 شخصاً ووفاة واحدة، بينهم أطفال، بجروح متفاوتة، جراء تعرضهم لشظايا الانفجار التي طالت مناطق مختلفة من أجسادهم.

وبحسب قائمة المصابين التي حصل عليها مراسلنا من المركز الطبي في تل تمر ، تتراوح أعمارهم بين عامين و20 عاماً، وتنوعت إصاباتهم بين شظايا في الأطراف والقدمين والساعدين، وأخرى في الصدر والبطن والوجه، إضافة إلى إصابات متعددة في أنحاء الجسم.

وفيما يلي أسماء المصابين وأعمارهم وطبيعة إصاباتهم:

ملك نور الدين سليمان، 11 عاماً، شظايا في الساق.

زينة هاني حميد، عامان، شظايا في كامل الجسم.

أحمد خليل نجار، 12 عاماً، وفاة

صفوان عبد العزيز أحمد، 20 عاماً، شظايا في القدم.

مسعود محمد، 11 عاماً، شظايا في الصدر والقدم.

مهند خلف محمد، 12 عاماً، شظايا في الصدر والقدم.

عمر علي، 10 أعوام، شظايا في الوجه والساعد.

ريحان عبد الله، 20 عاماً، شظايا في القدم اليمنى.

يوسف خضر محمد، 14 عاماً، شظايا متعددة في الجسم.

علي إبراهيم، 11 عاماً، شظايا في البطن والقدمين.

روعة احمد، 11 عاماً، شظايا في القدمين.

أسينات عماد، 11 عاماً، إصابة في الصدر بشظايا.

نور جاسم علي، 14 عاماً، شظايا في الساعد والقدم.

سمية شيخ علي، 20 عاماً، شظايا في الساعد والقدم.

يارا أحمد خليل، 11 عاماً، شظايا في الساعد الأيسر.

علي عامر برغوث، 9 أعوام، شظايا في البطن والخاصرة.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها الألغام ومخلفات الحرب على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال، ما يستدعي تكثيف أعمال المسح الهندسي وإزالة الألغام وتأمين المدارس ومحيطها، حفاظاً على سلامة الأهالي ومنع وقوع المزيد من الإصابات.

(ع ه)

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