طقس غائم جزئياً في سوريا وتحذير من أمطار رعدية وعواصف غبارية بدءاً من الأحد

تميل درجات الحرارة في سوريا إلى الارتفاع بشكل طفيف، اليوم، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، وسط أجواء غائمة جزئياً وفرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة، بالتزامن مع تحذيرات من اضطراب جوي يبدأ عصر الأحد ويستمر حتى فجر الاثنين، ويترافق مع أمطار رعدية غزيرة واحتمال تساقط البَرَد وتشكل عواصف.

طقس غائم جزئياً في سوريا وتحذير من أمطار رعدية وعواصف غبارية بدءاً من الأحد
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   10:10
مركز الأخبار
+

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم في سوريا يكون غائماً جزئياً بشكل عام خلال ساعات النهار، فيما يستمر الجو بارداً نسبياً خلال الليل، وبارداً في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكّل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال المركز إن درجات الحرارة في سوريا تميل إلى الارتفاع بشكل طفيف، اليوم، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر مناطق سورية باضطراب جوي اعتباراً من عصر الأحد الأول من تشرين الثاني وحتى فجر الاثنين الثاني منه، يترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة، واحتمال تساقط حبات البَرَد، ونشوء تيارات هوائية هابطة قوية تؤدي إلى إثارة الغبار وتشكل عواصف غبارية.

وأوضحت الوزارة أن التأثير الأبرز للفعالية الجوية سيتركز في بادية دمشق وحمص، مع امتداد الهطولات إلى أجزاء من حماة وجنوب ريف حلب، ومناطق من الرقة والحسكة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات والمسطحات المائية والأماكن المرتفعة وأبراج الكهرباء أثناء العواصف والهطولات الغزيرة، محذرة من محاولة عبور المجاري المائية والسيول، حتى في حال بدا منسوب المياه منخفضاً.

كما شددت على ضرورة فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة خلال العواصف الرعدية، وتجنب الوجود في الأماكن المكشوفة، واتخاذ تدابير السلامة اللازمة تحسباً للرياح الهابطة والعواصف الغبارية وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

(أم)

العلامات:

المقال السابق

اعتراض مسيّرات وصواريخ باتجاه السعودية واشتباكات متصاعدة على جبهات اليمن

المادة التالية

عراقجي يتوعد بردّ إيراني "مدمر" والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز

أخبار ذات صلة

بين الخيام المغمورة بالمياه والبرد القارس مهجرو واشو كاني يطالبون بإنهاء معاناتهم

بين الخيام المغمورة بالمياه والبرد القارس مهجرو واشو كا...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 13:29

بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني

بدء موسم قطاف الزيتون في كوباني

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 07:50

إصابة طفلين بجروح جراء انفجار لغم بريف درعا الشرقي

إصابة طفلين بجروح جراء انفجار لغم بريف درعا الشرقي

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 15:19

نساء جل آغا يطالبن بالاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في الدستور السوري

نساء جل آغا يطالبن بالاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 05:00

العثور على رفات 3 أشخاص في حي المضابع بحمص

العثور على رفات 3 أشخاص في حي المضابع بحمص

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 21:32

بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات

بعد مقتل أفراد عائلة: بيان تحذيري من مخاطر المخدرات

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 18:40