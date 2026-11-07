أمطار غزيرة اليوم وتحذيرات من الضباب واضطراب البحر في سوريا

تتواصل الهطولات المطرية الغزيرة والعواصف الرعدية في مناطق سورية عدة، اليوم، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها، فيما حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تدني الرؤية واضطراب البحر قبالة الساحل.

أمطار غزيرة اليوم وتحذيرات من الضباب واضطراب البحر في سوريا
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السبت 7 تشرين الثاني, 2026   10:02
مركز الأخبار
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يستمر تأثر سوريا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، اليوم، مع هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في عدد من المناطق، وانخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية دون معدلاتها السنوية، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكر المركز، التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أن فعالية المنخفض تتراوح بين المتوسطة والعالية، وتتركز بشكل خاص في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، إلى جانب أجزاء من المناطق الوسطى والبادية، مشيراً إلى أن الطقس يكون غائماً جزئياً عموماً، يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات مطرية في معظم المناطق.

وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، ولا سيما في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، فيما تسود أجواء باردة خلال الليل، خصوصاً في المرتفعات الجبلية، مع احتمال تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 55 كيلومتراً في الساعة، في المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الساحلية، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي أحدث تحذيراتها المتعلقة بالحالة الجوية، نبهت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى تشكل واسع للضباب مساء الجمعة وفجر وصباح السبت، في محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة وأجزاء من جبال الساحل وصولاً إلى ريف دمشق الشمالي والغربي، إضافة إلى أجواء ضبابية في أجزاء من دير الزور والرقة، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت الوزارة إلى تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من جاهزية المركبات، ولا سيما المكابح وماسحات الزجاج وأضواء الضباب، مع تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية بين السيارات.

كما حذرت من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، اعتباراً من مساء اليوم السبت وحتى مساء الاثنين 9 تشرين الثاني، متوقعة أن يتراوح ارتفاع الموج بين 0.5 و0.9 متر خلال الفترة الأولى، قبل أن يتجاوز متراً واحداً ويصل إلى 1.5 متر بين سواحل جبلة وطرطوس، فيما قد يبلغ 1.8 متر قبالة سواحل اللاذقية الشمالية، ولا سيما خلال ذروة الاضطراب من فجر الأحد وحتى صباح الاثنين.

(أم)

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