افتتاح أول ملعب لرياضة البادل في مدينة الحسكة

افتُتح أول ملعب لرياضة البادل في الجزيرة السورية ضمن نادي (Smash Padel Club)، بهدف إدخال رياضة جديدة الى المنطقة، وإتاحة الفرصة للشباب لتجربة نشاط رياضي جديد يجمع بين الحركة والمهارة والتفاعل الجماعي.

افتتاح أول ملعب لرياضة البادل في مدينة الحسكة
افتتاح أول ملعب لرياضة البادل في مدينة الحسكة
افتتاح أول ملعب لرياضة البادل في مدينة الحسكة
افتتاح أول ملعب لرياضة البادل في مدينة الحسكة
المجتمع والحياة
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   05:30
الحسكة
بلند حجي
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شهد حي العمران في مدينة الحسكة، افتتاح نادي (Smash Padel Club)، الذي يضم أول ملعب مخصص لرياضة البادل في الجزيرة، إلى جانب مجموعة من الألعاب والأنشطة الرياضية الأخرى، في خطوة تهدف إلى تنويع الخيارات الرياضية المتاحة أمام الشباب والأهالي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة.

وتشبه رياضة البادل التنس، لكنها تمارَس في ملعب أصغر محاط بجدران زجاجية مقاومة، ويمكن للاعبين استخدام الجدران في اللعب بعد ارتداد الكرة عنها، الأمر الذي يمنحها طابعاً مختلفاً ويجعلها تجمع بين المهارة والحركة والتفاعل الجماعي.

ويضم النادي إلى جانب ملعب البادل، مرافق لممارسة ألعاب رياضية أخرى، من بينها كرة الطائرة وتنس الطاولة (بينغ بونغ)، ما يوفر مساحة متنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وفي لقاء أجرته وكالتنا مع مدير النادي، إسماعيل إسماعيل، أوضح أن اختيار هذه الألعاب جاء انطلاقاً من شعبيتها وانتشارها ووجود شريحة واسعة من محبيها حول العالم.

وأشار إلى أن الخيارات الرياضية في المنطقة لا تزال محدودة، وغالباً ما تتركز على كرة القدم.

وأضاف إسماعيل أن رياضة البادل تتميز بسهولة تعلمها وممارستها، ولا تتطلب مهارات متقدمة أو تدريبات طويلة الأمد، إذ يستطيع الشخص تجربتها للمرة الأولى والبدء بممارستها، وهو ما يشكل أحد أسباب انتشارها والإقبال عليها.

وبيّن أن مشروع النادي كان في بدايته مخصصاً لإنشاء ملعب لرياضة البادل فقط، إلا أن وجود محبين لكرة الطائرة وتنس الطاولة دفع القائمين عليه إلى تنويع الألعاب، ليكون النادي مساحة تجمع مختلف محبي الرياضة وتتيح لهم ممارسة أنشطة متنوعة.

ولفت إسماعيل إلى أن رسالة النادي تتمثل في تشجيع الشباب على الابتعاد عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية والمقاهي، والتوجه نحو ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد أن الهدف من المشروع هو إحداث تغيير إيجابي في نمط حياة الشباب وإضافة تجربة رياضية جديدة إلى المدينة.

ويأمل القائمون على نادي (Smash Padel Club)، أن يسهم افتتاح الملعب في نشر رياضة البادل بين أهالي مدينة الحسكة، واستقطاب المزيد من الشباب لممارستها، بما يعزز حضور الأنشطة الرياضية الجديدة في المدينة، ويفتح المجال أمام تجارب رياضية متنوعة.

(ل م)

ANHA


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