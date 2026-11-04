مخربون ومثيرو شغب يهاجمون حاجزاً للأمن الداخلي بريف الحسكة

هاجم مجموعة مخربين ومثيري الشغب حاجز قوات الأمن الداخلي عند مفرق قرية أم قصير على طريق تل تمر الجنوبي بريف الحسكة الغربي.

مخربون ومثيرو شغب يهاجمون حاجزاً للأمن الداخلي بريف الحسكة
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   14:35
الحسكة
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تعرض حاجز لقوات الأمن الداخلي عند مفرق قرية أم قصير، على طريق تل تمر الجنوبي بريف الحسكة الغربي، لهجوم شنه مجموعة من المخربين ومثيري الشغب.

ويقع الحاجز المستهدف عند مفرق قرية أم قصير، على الطريق الجنوبي المؤدي إلى مدينة تل تمر، ويتبع إدارياً لمدينة الحسكة، ويبعد نحو 5 كيلومترات عن مركز المدينة.

(ع ه/أ ب)

ANHA


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