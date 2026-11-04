الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض

أعلنت جماعة الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ودعت شركات الطيران والمسافرين إلى تجنب الأجواء السعودية.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   19:08
مركز الأخبار
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أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم، استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، من دون صدور تأكيد من السلطات السعودية بشأن وقوع الهجوم.

وجددت الجماعة، وفق "رويترز"، دعوتها شركات الطيران العالمية والموظفين والمسافرين إلى تجنب السفر عبر الأجواء السعودية، معتبرة أنها غير آمنة، باستثناء الأجواء المحيطة بالمناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الاستهداف أو الأضرار المحتملة، في انتظار صدور توضيح رسمي من الجانب السعودي.

(ع م)

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