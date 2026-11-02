مقتل شقيقين بإطلاق نار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

قُتل شابان شقيقان، صباح اليوم، إثر تعرضهما لإطلاق نار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

مقتل شقيقين بإطلاق نار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   15:09
مركز الأخبار
+

أفاد مصدر لمراسلنا بأن شخصين يستقلان دراجة نارية أقدما على إطلاق النار باتجاه الشقيقين عبدو عثمان وحسين عثمان، بالقرب من أحد الجوامع في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت قرابة الساعة 10:30 صباحاً، دون ورود معلومات إضافية حول ملابسات الحادثة أو هوية الفاعلين.

(م ح)

العلامات:

المقال السابق

موسكو: التقارير التي تفيد بالتخطيط لعمل عسكري ضد إيران تثير قلقاً بالغاً

المادة التالية

طلبة كلية الثقافة والفن يؤكدون تمسكهم بحقهم في التعليم وحماية خصوصية الجامعة

أخبار ذات صلة

قوات إسرائيلية تنصب حاجزاً وتفتش المارة بريف القنيطرة

قوات إسرائيلية تنصب حاجزاً وتفتش المارة بريف القنيطرة

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 11:32

إحياء اليوم العالمي للتضامن مع كوباني في تل تمر بعرض فيلم يوثّق مقاومتها

إحياء اليوم العالمي للتضامن مع كوباني في تل تمر بعرض في...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 21:40

مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص

مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 21:53

تحليق جوي مكثف ودوي انفجارات في ريف درعا

تحليق جوي مكثف ودوي انفجارات في ريف درعا

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 22:01

"بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا"

"بالمسرح نغدو عيناً ومرآة لمجتمعنا"

الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026 - 07:48

روايتان بشأن حادثة الحدود السورية الأردنية والجيش الأردني يسحب بيانه

روايتان بشأن حادثة الحدود السورية الأردنية والجيش الأرد...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 15:30