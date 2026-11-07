هجوم مسلح يستهدف موقعاً للأمن الداخلي في ريف الحسكة

تعرض موقع لقوات الأمن الداخلي في ريف الحسكة الجنوبي لهجوم مسلح أعقبته اشتباكات، وسط ترجيحات بوقوف مرتزقة داعش خلفه، في ظل تسجيل 75 هجوماً منسوباً لداعش في سوريا منذ مطلع العام الجاري.

هجوم مسلح يستهدف موقعاً للأمن الداخلي في ريف الحسكة
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السبت 7 تشرين الثاني, 2026   14:06
مركز الأخبار
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استهدف مسلحون، موقعاً لقوات الأمن الداخلي في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، ما أعقبه اندلاع اشتباكات بين المهاجمين وعناصر النقطة.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء الاستهداف والاشتباكات التي تلته، مرجحا أن يكون الاستهداف تقف خلفه مرتزقة داعش، دون الإفصاح عن توقيت الاستهداف.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات من قوى الأمن الداخلي أو قوات الدفاع بشأن الاستهداف والاشتباكات التي تلته.

وتكتسب بلدة مركدة أهمية جغرافية وأمنية لوقوعها على الطريق الرئيسي الواصل بين الحسكة ودير الزور، بالقرب من الحدود الإدارية للمحافظتين.

وكانت البلدة خلال سنوات الحرب من المناطق التي سيطر عليها مرتزقة داعش «الدولة الإسلامية»، قبل ان تحررها قوات سوريا الديمقراطية، وتعود لسيطرة الحكومة خلال العام الجاري.

وبحسب إحصائية المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الهجمات المنسوبة إلى داعش في سوريا منذ مطلع عام 2026 وحتى اليوم إلى 75 هجوماً، أسفرت عن مقتل 61 شخصاً من العسكريين والمدنيين وآخرين من داعش.

(أم)

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