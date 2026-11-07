طلاب ومعلّمون في فرنسا يدعون إلى إضراب جديد الثلاثاء

دعت اتحادات طلابية ونقابية في فرنسا إلى إضراب الثلاثاء المقبل، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم، ومواصلة الضغط على الحكومة عبر الاحتجاجات وإغلاق المدارس.

طلاب ومعلّمون في فرنسا يدعون إلى إضراب جديد الثلاثاء
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   17:38
مركز الأخبار
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دعت اتحادات تمثل الطلاب والمعلّمين في فرنسا إلى تنظيم إضراب جديد يوم الثلاثاء المقبل، في إطار تحركات احتجاجية متواصلة منذ أسابيع، للمطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، والضغط من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين.

وتشمل التحركات إغلاق عدد من المدارس وتنظيم تظاهرات واحتجاجات، وسط تصاعد دعوات الاتحادات إلى توسيع نطاق الحراك ومواصلة الضغط على الحكومة.

وقالت اتحادات تضم هيئات ممثّلة للطلاب والمعلّمين، في بيان مشترك اليوم، إن "حراكنا في موقع قوة، بينما الحكومة في موقع ضعف وبدأت ترضخ"، مضيفة أن "الوقت حان لتوسيع نطاق التحركات الاحتجاجية ومواصلة الضغط على الحكومة".

ويأتي الإعلان عن الإضراب الجديد بعد تظاهرات طلابية شهدتها باريس في الثالث من تشرين الثاني، شارك فيها طلاب مدارس ثانوية رفعوا لافتات ورددوا شعارات احتجاجية، في إطار التحركات المطالبة بتعزيز الإنفاق على التعليم.

(ع م)

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