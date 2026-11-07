السيول تخرج جسوراً عن الخدمة وتلحق أضراراً بطرق في عدة محافظات سورية

تسببت السيول خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا بخروج جسر السويعية وجسر الهري بريف دير الزور الشرقي عن الخدمة، وانقطاع الطرق في منطقة السطم، فيما تضررت طرق السخنة والقريتين والسبع بيار بريف حمص الشرقي، وتعرض طريق صلنفة – جورين بريف اللاذقية لانجرافات صخرية وترابية.

السيول تخرج جسوراً عن الخدمة وتلحق أضراراً بطرق في عدة محافظات سورية
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السبت 7 تشرين الثاني, 2026   09:17
مركز الأخبار
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تسببت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها مناطق سورية منذ مساء الخميس 5 تشرين الثاني وحتى اليوم، بتشكل سيول وفيضانات في مناطق من دير الزور، وأخرجت جسوراً عن الخدمة، فيما تسببت الأمطار بانجرافات صخرية وترابية وأضرار في طرق بريف اللاذقية.

وفي ريف دير الزور الشرقي، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الجمعة بتشكل سيول جارفة في عدد من الأودية بمنطقة البوكمال، وأدت إلى خروج جسر السويعية عن الخدمة، وتضرر منازل وأراضٍ زراعية في المنطقة.

وقال مدير مركز الدفاع المدني في البوكمال هشام مطر أن غزارة المياه وسرعة جريانها، إلى جانب تهالك جسر السويعية فنياً، أدت إلى خروجه عن الخدمة، مشيراً أيضاً إلى انهيار جسر ترابي كان يربط بين عدد من المناطق داخل القرية.

وفي السياق، تداول نشطاء مشاهد تظهر سيولاً قادمة من بادية القائم العراقية اجتاحت منطقة الحميضة في قرية الهري الحدودية، وغمرت منازل مدنيين ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما تسببت بانقطاع الجسر والطرق في منطقة السطم.

وفي محافظة اللاذقية، تسببت الأمطار بانجرافات صخرية وترابية على الطريق الواصل بين صلنفة وجورين في منطقة الحفة، تدخلت على إثره فرق الدفاع المدني وقامت بإزالة الصخور والأتربة المتراكمة وإعادة فتح الطريق وتأمين حركة مرور المدنيين والمركبات.

أما في ريف حمص الشرقي، فتواصل الورشات الفنية في فرع المؤسسة العامة للبناء والتشييد معالجة الأضرار التي خلفتها السيول في عدد من الطرق بمناطق السخنة والقريتين والسبع بيار، بعد انسداد بعض العبارات الطرقية وتشكّل تكهفات وحفر في جسم الطرق، ما أثر في حركة المرور، ولا سيما مرور الشاحنات.

استنفار وتحذيرات من استمرار الاضطراب الجوي

وفي محافظة الحسكة، باشرت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، إجراءات استباقية في محيط معبر سيمالكا على نهر دجلة بمدينة ديرك، شملت تعزيل المجرى المائي ورفع السواتر الترابية، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات المحتملة وحماية مرافق المعبر وضمان استمرار حركة العبور والخدمات.

وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فإن الاضطراب الجوي الذي بدأ مساء الخميس يستمر حتى مساء السبت، مع هطولات رعدية غزيرة تتركز في المناطق الساحلية، وتمتد إلى إدلب وحلب وحماة وحمص، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة، فيما تشهد مناطق أخرى هطولات متفاوتة الشدة.

كما حذرت الوزارة من تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في إدلب وحلب وحمص وحماة وأجزاء من جبال الساحل وريف دمشق، وصولاً إلى أجزاء من دير الزور والرقة، داعية إلى تجنب السفر ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر إلا للضرورة.

(أم)

ANHA


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