منذ تأسيسه عام 1992 تعود رئاسة برلمان كردستان إلى امرأة للمرة الثانية فمن هي؟

تعود المرأة للمرة الثانية إلى رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، بعدما شهد عام 2019 تولّي امرأة للمرة الأولى هذا المنصب منذ تأسيسه عام 1992، لتتكرر التجربة اليوم بعد سنوات، فمن هي أول امرأة ترأست البرلمان وعادت إليه مجدداً؟

منذ تأسيسه عام 1992 تعود رئاسة برلمان كردستان إلى امرأة للمرة الثانية فمن هي؟
كردستان
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   15:41
مركز الأخبار
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تعود فالا فريد إبراهيم إلى رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، بعد اختيارها اليوم، رئيسةً للبرلمان، لتتولى المنصب للمرة الثانية، بعدما سبق أن شغلته عام 2019، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان منذ تأسيسه عام 1992، فمن هي؟

وُلدت فالا فريد إبراهيم عام 1976 في مدينة هولير، وحصلت على شهادة الدكتوراه في القانون، كما تحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي، وشهادة البكالوريوس في القانون من كلية القانون والسياسة بجامعة صلاح الدين في هولير، وفق السيرة الذاتية المنشورة على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان.

ويحدد الموقع الرسمي لبرلمان كردستان تخصصها في القانون العام، ويشير إلى حصولها على الدكتوراه في القانون العام عام 2008.

وعملت أستاذةً في كلية القانون والسياسة، قسم القانون، بجامعة صلاح الدين بين عامي 2003 و2013، قبل انتقالها إلى العمل البرلماني، حيث شغلت عضوية برلمان كردستان في دورته الرابعة، وتولت رئاسة اللجنة القانونية النيابية بين عامي 2013 و2018.

كما شاركت في لجان متخصصة، من بينها لجنة كتابة دستور إقليم كردستان، واللجنة الاستشارية الخاصة بتعويض ضحايا عمليات الإبادة الجماعية في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، واللجنة الاستشارية المعنية بإعداد مسودة قانون تعويض الأضرار الناجمة عن جرائم القتل الجماعي بحق الشعب الكردي.

وتنتمي فالا فريد إبراهيم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أنها عضو في اتحاد الحقوقيين الكردستاني واتحاد معلمي كردستان، والمعهد الكردي لعلوم الضحايا ومكافحة الإبادة الجماعية.

وفي 18 شباط 2019، انتخبها برلمان كردستان رئيسةً له، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البرلمان، وحصلت حينها على 64 صوتاً، خلال جلسة شهدت مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية، وانسحاب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكردستاني قبل بدء إجراءات انتخاب هيئة الرئاسة.

وبعد تجربتها البرلمانية، تولت منصب وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان في حكومة إقليم كردستان، ضمن الكابينة الحكومية التاسعة، بعد استقالتها من عضوية البرلمان، وفق ما أورده الموقع الرسمي للبرلمان وحكومة الإقليم.

وتتحدث اللغة الكردية بوصفها لغتها الأم، إلى جانب العربية والإنكليزية، بحسب البيانات الرسمية المنشورة عنها.

واليوم في 4 تشرين الثاني 2026، عادت فالا فريد إبراهيم إلى رئاسة البرلمان بعد اختيارها من قبل حضور الجلسة، التي شهدت أيضاً اختيار رامي نوري نائباً لرئيس البرلمان، ومنى قهوجي سكرتيرةً له، لتبدأ بذلك ولايتها الجديدة في ظل استمرار الخلافات السياسية وغياب عدد من الكتل عن الجلسة.

(أم)

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