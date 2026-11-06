اضطراب جوي وظهور سحابة قمعية في ريف عامودا

يشهد ريف مدينة عامودا اضطراباً جوياً، تزامناً مع ظهور سحابة قمعية، وتساقط كثيف لحبات البَرَد وهطول الأمطار، وسط رياح قوية.

اضطراب جوي وظهور سحابة قمعية في ريف عامودا
خبر
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   18:29
مركز الأخبار
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تضرب عاصفة جوية، في هذه الأثناء، ريف مدينة عامودا، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة من المنطقة تشكّل سحابة قمعية في سماء المنطقة.

كما تشهد المنطقة تساقطاً غزيراً لحبات البَرَد، بالتزامن مع هطول الأمطار وهبوب رياح قوية، ما تسبب بأجواء جوية غير مستقرة.


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