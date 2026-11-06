اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو

يعقد اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان مؤتمره العاشر في قامشلو، تحت شعار "وفاءً لروح الراحل أحمد الحسيني"، لتقييم أعماله وانتخاب لجنة جديدة.

اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يعقد مؤتمره العاشر في قامشلو
الثقافة والفن
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   13:31
قامشلو
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يعقد اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، اليوم، مؤتمره العاشر في مركزه بمدينة قامشلو، تحت شعار "وفاءً لروح الراحل أحمد الحسيني"، بحضور العشرات من أعضائه، إلى جانب عدد من الكتّاب والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

بدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة لعضو اللجنة التحضيرية، الكاتب كمال نجم، أكد فيها أن مشاركة الحضور تعكس دعمهم ومساندتهم لمسيرة الاتحاد، واستعرض مراحل عمله منذ تأسيسه عام 2014.

وأشار نجم إلى أن المؤتمر يُعقد للمرة الأولى في غياب الكاتب والشاعر الراحل أحمد الحسيني، وأن اللجنة التحضيرية اختارت استذكاره تقديراً لمسيرته وعطائه الثقافي.

وتطرق إلى مسؤولية المثقفين في المرحلة الراهنة، وضرورة الحفاظ على الثقافة والوجود الكردي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، وأكد قدرة الاتحاد على تحمّل هذه المسؤولية.

من جانبها، استذكرت أناهيتا سينو، في كلمة باسم الاتحاد، مسيرة الحسيني وتضحياته في سبيل الثقافة والوجود الكردي، وأكدت أن الوفاء له يقتضي مواصلة العمل والسير على خطاه.

وشددت على ضرورة تجاوز المؤسسات الثقافية المفهوم الضيق للعمل المؤسساتي، ودعت الرسامين والكتّاب والشعراء إلى المساهمة في إبراز غنى الثقافة الكردية والحفاظ عليها.

وتخللت المؤتمر قراءة رسائل تهنئة من المؤسسات والوفود المشاركة، وعرض مادة مصوّرة تناولت أنشطة الاتحاد خلال العامين الماضيين، إلى جانب مشاهد من حياة الحسيني، قبل أن تتواصل الجلسات بعيداً عن وسائل الإعلام.

وبحسب اللجنة التحضيرية، يتضمن جدول أعمال المؤتمر قراءة تقرير الاتحاد وتقييم عمله خلال العامين الماضيين، ومن المرتقب انتخاب لجنة جديدة وإصدار بيان ختامي.

(م ن/ ل م)

ANHA


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