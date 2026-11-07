قوات إسرائيلية تطلق نيراناً كثيفة باتجاه قرية جملة غرب درعا

أطلقت القوات الإسرائيلية نيراناً كثيفة من سلاح رشاش ثقيل باتجاه أطراف قرية جملة بريف درعا، بالتزامن مع نصب حاجز عسكري على طريق مزارع الأمل – طرنجة بريف القنيطرة.

قوات إسرائيلية تطلق نيراناً كثيفة باتجاه قرية جملة غرب درعا
خبر
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   15:08
مركز الأخبار
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أقدمت القوات الإسرائيلية، قبل قليل، على إطلاق نيران كثيفة من سلاح ثقيل مثبت على إحدى دباباتها باتجاه أطراف قرية جملة بريف درعا الغربي.

ووفق مصادر محلية، فقد وقع الاستهداف بعد نصب حاجز لتفتيش المارة، مستخدمة دبابتين وثلاث آليات مدرعة تقلّ جنوداً.

وبالتزامن، نصبت قوات إسرائيلية أخرى مستخدمة مدرعتين عسكريتين حاجزاً أخر على طريق مزارع الأمل – طرنجة بريف القنيطرة.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار.

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من ريفي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المارة وإطلاق النار في محيط القرى.

(أم)

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