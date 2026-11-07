مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار جنوب بولندا

قُتل 5 أشخاص وأُصيب 10 آخرون على الأقل في إطلاق نار قرب ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف جنوب بولندا.

مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار جنوب بولندا
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   19:20
مركز الأخبار
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قُتل 5 أشخاص وأُصيب 10 آخرون على الأقل، جراء حادث إطلاق نار وقع بالقرب من ساحة السوق الرئيسية في مدينة كراكوف جنوب بولندا، وفق ما نقلته اليوم قناة "تي.في.إن24" البولندية عن جهاز الإطفاء في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في منشور على منصة "إكس"، إن الشرطة تحقق في ملابسات إطلاق النار، مشيراً إلى أنه يتلقى معلومات من وزارة الداخلية بشأن الحادث.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ظروف إطلاق النار أو دوافعه، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.

(ع م)

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