حاجز إسرائيلي جديد يفتش المارة في ريف القنيطرة

نصبت قوات إسرائيلية من جديد حاجزاً عند مفرق الكسارات باتجاه بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، وأوقفت المارة والمركبات وأخضعتهم للتفتيش، بالتزامن مع استمرار تحركاتها وتوغلاتها العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

حاجز إسرائيلي جديد يفتش المارة في ريف القنيطرة
خبر
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   10:28
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية، اليوم، بأن قوات إسرائيلية أقامت حاجزاً عسكرياً عند مفرق الكسارات باتجاه بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على إيقاف المارة والمركبات وتفتيشهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث شهدت مناطق في الجنوب السوري، خلال الساعات الماضية، توغلات برية وتحركات للآليات العسكرية، إلى جانب قصف مدفعي لمناطق زراعية.

وفي ريف درعا الغربي، أمس، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات انطلاقاً من ثكنة الجزيرة باتجاه قرية معرية، وانتشرت على أطرافها قبالة قرية كويا لنحو نصف ساعة، قبل أن تنسحب باتجاه الثكنة، كما شهدت أجواء قرية جملة تحليقاً لطائرة مسيّرة إسرائيلية.

أما في ريف القنيطرة، فقد توغلت قوة مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية وجرافة، انطلاقاً من بوابة أبو الغيثار باتجاه عمق وادي الرقاد، وأقدمت على إغلاق طريق فرعي مؤدٍ إلى الوادي بواسطة ساتر ترابي، قبل انسحابها من المنطقة.

(أم)

ANHA

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