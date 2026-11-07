جامعة روجآفا تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة فرز نتائج المفاضلة الجامعية

أعلنت جامعة روجآفا عن قرار يقضي بزيادة الطاقة الاستيعابية في جميع الكليات والأقسام، وإعادة فرز نتائج المفاضلة الجامعية.

جامعة روجآفا تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة فرز نتائج المفاضلة الجامعية
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السبت 7 تشرين الثاني, 2026   14:39
مركز الاخبار  
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أعلنت جامعة روجآفا، اليوم السبت، 7 تشرين الثاني 2026، عن قرار يقضي بزيادة الطاقة الاستيعابية في جميع الكليات والأقسام، وإعادة فرز نتائج المفاضلة الجامعية، بهدف إتاحة فرص أكبر أمام الطلبة للحصول على مقاعد دراسية تتناسب مع معدلاتهم ورغباتهم الأكاديمية.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أن القرار جاء استجابةً لمتطلبات الطلبة، في ظل الإقبال الكثيف وارتفاع المعدلات هذا العام، مشيرةً إلى أن الطاقة الاستيعابية المحددة سابقاً حالت دون حصول عدد من المتقدمين المستحقين على مقاعد جامعية.

وبيّنت أن إعادة الفرز ستتم إلكترونياً وفق التسلسل المعتمد للمعدلات والرغبات، بما يتيح للطلبة المقبولين سابقاً فرصة الانتقال إلى خيارات أكاديمية أفضل، لا سيما الذين حصلوا على قبول في رغباتهم الثالثة أو الرابعة، إذ يمكن أن تتاح لهم فرصة القبول في رغباتهم الأولى أو الثانية وفقاً للمقاعد المتوفرة ومعدلاتهم.

وأكدت الجامعة أن التعديلات الجديدة تصب في مصلحة جميع الطلبة المقبولين سابقاً، سواء من خلال تحسين خيارات قبولهم أو الإبقاء على قبولهم الحالي كحد أدنى، مشددةً على عدم تضرر أي طالب من نتائج القبول الأولية.

وأضافت أن النتائج الجديدة ستُعلن قريباً، داعيةً جميع الطلبة، سواء الذين حصلوا على قبول سابق أو الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن المقبولين، إلى مراجعة القوائم المعدّلة فور صدورها، والتوجه إلى مركز المفاضلة في حال ملاحظة أي خطأ.

كما أشارت الجامعة إلى أنه ستُجرى مفاضلة إضافية لملء الشواغر في بعض الأقسام، بما يتيح فرصاً أخرى للطلبة الذين لم يحصلوا على مقاعد جامعية بعد إعادة الفرز.

(أ ب)

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