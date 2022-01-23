مجلس عوائل الشهداء: فعالية سيمالكا انتهت ولكن اعتصامنا سيتواصل في أماكن أخرى

في يومه الـ 111، من فعاليات الاعتصام في سيمالكا، أعلن مجلس عوائل الشهداء عن تغيير مكان الاعتصام.

كان الاعتصام بدأ في الـ 5 من تشرين الأول من العام الفائت للمطالبة بجثامين 5 مقاتلين ومقاتلات استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان في جنوب كردستان بتاريخ الـ 29 من آب الفائت.

وتوجه اليوم الأحد، المئات من أهالي نواحي ديرك وكركي لكي وجل آغا وتل كوجر وتربة سبيبه إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي لإلقاء بيان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في كركي لكي احسان شبلي بياناً وجاء فيه:

"منذ أربعة أشهر اعتصمنا في هذه الخيمة للمطالبة بجثامين شهداء خليفان الذين استشهدوا على يد مسلحي الديمقراطي الكردستاني، ورغم جميع المناشدات والدعوات السلمية والمطالبة من مسؤولي الديمقراطي الكردستاني في الاستجابة إلى مطالب المعتصمين، إلا إننا لم نتلق أي جواب منهم".

وتابع البيان" إن اعتصامنا سلمي وإنساني، ومن حق أمهاتنا استلام جثامين شهدائهم، ولكي نستلم جثامين شهدائنا سنستمر في اعتصامنا ومقاومتنا حتى استلام جثامين شهدائنا".

'سنتابع اعتصامنا'

وأضاف البيان" بأن فعالياتنا في سيمالكا انتهت في خيمة الاعتصام"، ولكنه أضاف "ولكن سنتابع اعتصامنا في أماكن متفرقة بطرق سلمية أخرى".

ولم يحدد البيان الأماكن التي سيستمر فيها الاعتصام.

وشكر البيان " جميع الوطنيين ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركين في خيمة الاعتصام الذين تضامنوا معنا في هذه الخيمة".

ودعا البيان "جميع الوطنيين والمخلصين في تضامنهم مع مطالب المعتصمين حتى استلام جثامين الشهداء".

وانتهى البيان وسط الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(كروب/م)

ANHA