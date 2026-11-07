توغل إسرائيلي بـ14 آلية عسكرية في ريف القنيطرة

توغلت قوات إسرائيلية بـ14 آلية عسكرية في الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وخلعت بوابة مدرستها واقتحمت حرمها.

توغل إسرائيلي بـ14 آلية عسكرية في ريف القنيطرة
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السبت 7 تشرين الثاني, 2026   20:47
مركز الأخبار
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توغلت اليوم دورية عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من 14 آلية، في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوة الإسرائيلية أقدمت على خلع بوابة مدرسة القرية واقتحام حرمها، دون توافر معلومات مؤكدة عن أسباب دخول المدرسة أو المدة التي مكثتها القوة داخلها.

ويأتي هذا التوغل في سياق استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة، وسط مخاوف متزايدة لدى الأهالي من تداعيات هذه التحركات على سلامة المدنيين والمنشآت المدنية، ولا سيما المؤسسات التعليمية.

وفي تطور متصل، أطلقت القوات الإسرائيلية، في وقتٍ سابقٍ من اليوم، نيراناً كثيفة من رشاش ثقيل مثبت على إحدى دبابتيها باتجاه أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك عقب تمركزها في منطقة وادي الرقاد.

(ع م)

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