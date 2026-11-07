الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ كلّف غادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب المفاوضات لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة.

الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   22:37
مركز الأخبار
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلّف رسمياً، اليوم، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك عقب المشاورات التي أجراها الرئيس مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات الأخيرة.

وكان آيزنكوت قد حصل على توصية 67 عضواً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 عضواً أيدوا تكليف نتنياهو، في وقت تواجه فيه المفاوضات السياسية تحديات تتعلق بتشكيل ائتلاف قادر على ضمان الأغلبية البرلمانية.

(ع م)

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