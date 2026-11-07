انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية

سُجّل انفجاران شرقي جزيرة قشم الإيرانية، وسط أنباء عن انفجارات في جاسك، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز.

انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   23:35
مركز الأخبار
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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم، وقوع انفجارين شرقي جزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" بسماع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم ومنطقة جاسك، مشيرة إلى أن طبيعة الانفجارات ومواقعها الدقيقة لم تتضح حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات محدودة استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، مؤكداً أن القوات الأميركية دمّرت منظومة إيرانية مضادة للطائرات خلال دقائق، وقدّر مدة العملية بنحو 15 دقيقة أو أقل.

وتتزامن الانفجارات مع استمرار التوتر بين طهران وواشنطن في محيط مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وسط خلافات بشأن أمن الملاحة البحرية وترتيبات السيطرة على المضيق.

ولم تتضح حتى الآن أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار الناجمة عنها، فيما لم تصدر تفاصيل رسمية إضافية بشأن طبيعة المواقع التي شهدتها.

(ع م)

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