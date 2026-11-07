الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية ومواقع عسكرية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذ ست عمليات بصواريخ باليستية ومسيّرات استهدفت منشآت أرامكو ومواقع عسكرية سعودية.

الحوثيون يعلنون استهداف منشآت نفطية ومواقع عسكرية في السعودية
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   21:24
مركز الأخبار
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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم، تنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت مواقع ومنشآت داخل السعودية، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، من بينها منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو ومواقع عسكرية.

وقالت الجماعة، في بيان، إن العمليات جاءت رداً على غارات جوية اتهمت السعودية بشنها على سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، الجمعة، وعلى منازل في مديرية بني حشيش، السبت.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال في بني حشيش، فضلاً عن تدمير ستة منازل على الأقل.

ووفقاً للبيان، استهدفت العملية الأولى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، إلى جانب خزانات النفط وبرج التقطير التابعين لشركة أرامكو في العاصمة السعودية. فيما طالت العملية الثانية منشآت الشركة في منطقة خريص، واستهدفت الثالثة محطة الضخ رقم 8 في منطقة الدوادمي.

أما العملية الرابعة، فقالت الجماعة إنها استهدفت تجمعات للقوات السعودية في معسكر الحرس الوطني بمنطقة نجران، مدعية تحقيق إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى.

وأشار البيان إلى أن العملية الخامسة استهدفت تجمعات عسكرية شرقي محافظة الجوف على ثلاث مراحل، بينما استهدفت العملية السادسة مواقع عسكرية شرقي مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب.

وقالت الجماعة أن العمليتين الأخيرتين أسفرتا عن مقتل وإصابة عشرات العسكريين من القوات التي قالت إنها تعمل تحت قيادة الضابط السعودي فارس الشمري.

وأكدت استمرار عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي، واستهداف المواقع والقوات والضباط السعوديين، متوعدة بمواصلة ما وصفته بسياسة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أسوشيتد برس، اليوم، عن مسؤول في وزارة الصحة التابعة للحوثيين، مقتل 25 شخصاً وإصابة 30 آخرين في غارات قرب صنعاء، مشيرة إلى تعذر التحقق بصورة مستقلة من الجهة المسؤولة عنها. كما أفادت الوكالة بمقتل 30 شخصاً على الأقل في قصف استهدف سوقاً جنوبي اليمن، وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجوم.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن، الخميس، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة المنورة وتدميره، فيما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات أمنية في منطقتي ينبع وشرورة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

(ع م)

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