مخطط وكالة أنباء هاوار 08-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 08-11-2026
مخطط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   02:00
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- تتصاعد نسبة البطالة في سوريا، في ظل فقدان الاقتصاد السوري نحو 55% من حجمه، ما أضعف القاعدة الإنتاجية وانعدم معه فرص العمل، وأثّر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن السوري.

- طالب أهالي الحسكة وريفها بخفض أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وسط تفاقم الأعباء المعيشية وصعوبة تأمين مازوت التدفئة مع اقتراب الشتاء. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشفت الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تحولات في موازين القوى السياسية، مع تراجع فرص الجمهوريين بفعل تداعيات الحرب مع إيران والضغوط الاقتصادية، واحتمالات تقييد نفوذ ترامب. وفي إسرائيل، تتجه الأحزاب العربية إلى توظيف ثقلها البرلماني للضغط من أجل تحقيق المساواة والتأثير في سياسات الحكومة المقبلة.

- يطلق كومين فيلم روج آفا بالتزامن مع اقتراب إقامة مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، وبالتعاون مع حركة الثقافة والفن والشبيبة، حملة نظافة في مدينة قامشلو، وذلك بإلقاء بيان أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في المدينة، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع أهالي مدينتي كركي لكي وديرك جثمان عضو قوى الأمن الداخلي الشهيد عز الدين جميل شابي، في مزار الشهيد خبات بمدينة ديرك، الساعة 11:00. (مرفق بالصور الفيديو).

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