جزيرة إسبانية تعلن الطوارئ بعد وصول أكثر من 3300 مهاجر

أعلنت جزيرة إل هييرو الإسبانية الطوارئ بعد وصول أكثر من 3300 مهاجر منذ مطلع الشهر الجاري، وسط نقص أماكن الإيواء وتحذيرات من عاصفة بحرية مرتقبة.

جزيرة إسبانية تعلن الطوارئ بعد وصول أكثر من 3300 مهاجر
العالم والشرق الأوسط
السبت 7 تشرين الثاني, 2026   21:43
مركز الأخبار
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أعلنت جزيرة إل هييرو، التابعة لأرخبيل جزر الكناري الإسبانية، حالة الطوارئ، اليوم، عقب وصول أكثر من 3300 مهاجر إلى شواطئها على متن نحو 30 قاربا منذ بداية تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس مجلس الجزيرة، ألبيديو أرماس، في تصريح للتلفزيون الإسباني، إن الارتفاع المفاجئ في أعداد المهاجرين دفع السلطات إلى إعلان الطوارئ، بهدف تنسيق الاستجابة مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح أن المسؤولين يعملون على إيجاد أماكن إقامة مؤقتة للوافدين، مشيرا إلى أن الأوضاع في مستشفى الجزيرة وصلت إلى مستويات وصفها بأنها غير ملائمة.

وتشهد جزر الكناري ارتفاعا في أعداد المهاجرين الوافدين خلال هذه الفترة من العام، بالتزامن مع تحسن ظروف الإبحار.

(ع م)

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